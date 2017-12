Kína paranoiának nevezte Ausztrália félelmeit

"Néhány ausztrál sajtóorgánum rendszeresen történeket fabrikál az úgynevezett kínai befolyásról és az Ausztráliába való beszivárgásról, ezek a teljes mértékben légből kapott és hidegháborús mentalitásban, valamint előítéletekben bővelkedő beszámolók, jellegzetes Kína-ellenes hisztériát és paranoiát tükröznek" - írta szerdán a honlapján közzétett angol nyelvű közleményében Kína ausztráliai nagykövetsége.

A közlemény szerint egyes ausztrál politikusok és kormányzati személyek "felelőtlen kijelentései" ártanak a két ország kapcsolatának, és a nagykövetség határozottan tagadja ezeket az állításokat.

Malcolm Turnbull ausztrál kormányfő kedden arról beszélt az újságíróknak Canberrában, hogy bizonyos külföldi hatalmak "példátlan és egyre kifinomultabb kísérleteket tesznek a politikai folyamatok befolyásolására" Ausztráliában és a világ már részein is, továbbá kitért a "kínai befolyással kapcsolatos aggasztó jelentésekre" is. Turnbull bejelentésének hátterében az áll, hogy médiaértesülések szerint az utóbbi időben Peking az ausztrál belpolitikában is igyekezett hasznot húzni növekvő befolyásából. Kína tagadja a vádakat.

Ausztrália és a szomszédos Új-Zéland azon országok közé tartozik, amelyek egyelőre lehetővé teszik, hogy a pártok külföldről kapjanak adományokat. Ezt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és számos európai ország jogszabályai tiltják.

Terveit vázolva Turnbull kedden elmondta, hogy Ausztrália a kínai befolyástól tartva meg fogja tiltani azokat a tevékenységeket, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy külföldiek avatkozzanak a belpolitikájába, legyen szó kémkedésjellegű kísérletekről vagy célzott pénzadományokról. Ennek érdekében szigorítanának a hazaárulást és kémkedést szabályozó törvényeken. Kiterjesztenék például a kémkedés definícióját, és akár életfogytiglani börtönbüntetés is járhatna érte. Ezt a változtatást kiegészíti a választási törvény reformja, amely betiltja a külföldi politikai adományokat.