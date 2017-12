Több ezer tonna élelmiszersegély érkezett Jemenbe

Több ezer tonna élelmiszersegély és üzemanyag érkezett Jemen két nyugati kikötőjébe, Hodeidába és Szalífba, amit reménysugarat jelent a polgárháború és külföldi katonai beavatkozás sújtotta közel-keleti ország rászorulóinak – közölte szerdán Jan Egeland, a Norvég Menekült Tanács (NRC) vezetője.

Egeland szerint a segélyszállítmányok megérkezésével "felcsillantt a remény sugara": három teherszállító hajó kötött ki Hodeidában, mintegy 87 ezer tonna élelmiszersegéllyel a fedélzetükön. Egy másik hajó 38 ezer tonna élelmiszerrel érkezett Szalífba.

Hét másik hajó arra vár, hogy behajózhasson Hodeida kikötőibe, több mint 177 ezer tonna élelmiszersegélyt szállítottak a humanitárius katasztrófa szélére sodródott országnak. További három hajó pedig összesen 52 ezer tonna üzemanyaggal várakozik arra, hogy lehorgonyozhasson a kikötőkön belül.

Az utóbbi hónapban még jobban súlyosbodott több millió jemeni helyzete, mert a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció megerősítette blokádját Jemennel szemben. Ennek előzménye, hogy az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók november elején ballisztikus rakétát lőttek ki a rijádi nemzetközi repülőtérre. A húszik a rakétacsapást indoklásuk szerint válasznak szánták a Szaúd-Arábia által vezetett szövetség jemeni bombázásaira és blokádjára. A katonai koalíció válaszul több légicsapást mért a húszik kezén lévő jemeni fővárosra, és megszigorította a jemeni repülőterekre és kikötőkre korábban elrendelt zárlatát.

Rijád – feltehetően nemzetközi nyomásra – a hétvégén lazított a blokádon, szabad utat engedve a segélyszállítmányok beszállításához.

Szaúd-Arábia 2015 márciusa óta avatkozik be a jemeni konfliktusba, amely a nemzetközileg elismert jemeni kormány és a húszik között zajlik. Rijádot számtalanszor bírálták amiatt, hogy jemeni bombázásainak rengeteg civil áldozata van, a koalíció jelenléte pedig csak rontott a jemeniek életkörülményein.

Jemen folyamatosan humanitárius katasztrófával néz szembe, mióta az arab koalíció beavatkozott a 2014-ben kirobbant konfliktusba. Az ország 27 millió lakosából 17 millió szenved élelmiszerhiánytól a háború sújtotta országban, közülük hétmillió gyakorlatilag éhezik. Az olajban gazdag, de a régió legszegényebb országának számító Jement ráadásul kolerajárvány is sújtja, mintegy 945 ezren betegedtek meg.

A konfliktusban mintegy 10 ezer ember halt meg, 50 ezren megsebesültek, és 3 millióan kényszerültek elhagyni otthonaikat.

A jemeniek szenvedését az is súlyosbíthatja, hogy a húszik szakítottak szövetségesükkel, Ali Abdullah Száleh volt jemeni elnökkel és a hozzá hű erőkkel, vitájuknak pedig az lett a vége, hogy megölték az arab tavasz nyomán megbuktatott Szálehet. Megfigyelők szerint ezzel a húszik az általuk ellenőrzött országrészeken is ellenségeket szereztek maguknak, amit a szaúdi vezetésű koalíció akár saját javára is fordíthat.