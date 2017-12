Eltévesztette a házszámot a szeretőgyilkos

12 évet kapott egy orosz férfi, aki a felesége szeretőjével akart végezni, ám elnézte a házszámot, és egy vadidegent tett el láb alól.

A többszörös visszaesőként börtönbüntetését töltő férfi még odabent tudta meg, hogy a neje megcsalja, ezért bosszút fogadott. Szabadulása után azonnal az asszony bratszki lakására ment.

A féltékenységtől és az elfogyasztott szeszesitaltól elborult agyú elkövető becsengetett a lakásba, majd az ajtót nyitó férfit kérdezés nélkül szíven szúrta a nála lévő késsel. Csak azután döbbent rá tévedésére, amikor az áldozat élettársa, egy vadidegen asszonyt látott sikoltozva kirohanni az egyik szobából.

Kiderült ugyanis, hogy eltévesztette a háztömböt, és a 17g. szám helyett a 17. házszámú épület azonos lakásába csöngetett be. Viszont nem sokáig őrlődött a végzetes baki miatt, a véres késsel azonnal továbbállt, hogy most már a helyes lakcímen fejezze be, amit elkezdett.

Ebben azonban már megakadályozták a kiérkező rendőrök, akik a helyszínen letartóztatták. Az orosz bíróság 12 évi letöltendő börtönbüntetést szabott ki az eltévedt gyilkosra – írja a RIA Novosztyi.