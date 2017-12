Meghalt a baba, akit egyszer már tévesen halottnak nyilvánítottak

Órákkal születése után halottnak nyilvánítottak egy koraszülött csecsemőt Indiában, akit azóta egy másik kórházban kezeltek – írja a BBC.

A terhesség 22. hetében az ikerpár egyik tagja halva született, a másik csecsemőt pár órára rá két orvos is tévesen halottnak nyilvánította. Őt később egy másik kórházban kezelték, most viszont ő is meghalt.

A szülők a temetésre felé tartva vették észre, hogy gyerekük él, akit aztán egy másik kórházba vittek. Édesapja most azt nyilatkozta, hogy addig nem viszik haza a csecsemő testét, amíg a hibázó orvosokat le nem tartóztatják.

Satyender Jain egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy ha a vizsgálatok során bebizonyosodik a kórház gondatlansága, akár az engedélyét is visszavonhatják.

A rendőrség szerda óta bűnügyként kezeli az esetet.