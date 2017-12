Végrehajthatatlan a kötelező betelepítési kvóta - mondta Szijjártó Péter Brüsszelben, a bizottsági meghallgatást követő sajtótájékoztatón.

Végrehajthatatlannak nevezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kötelező betelepítési kvótáról szóló döntést csütörtöki brüsszeli sajtótájékoztatóján, arra reagálva, hogy a menekültkvóták elutasítása miatt Magyarország ellen megindított kötelezettségszegési eljárás bírósági szakaszba lép. A politikus kérdésre azt mondta: a kormány be fogja mutatni az Európai Bíróság előtt érveit. A végrehajthatatlanság mellett azt is mondta, hogy a kötelező betelepítési kvóta teljesen ellentétes a józan ésszel, ahogyan az európai jogszabályokkal, szerződésekkel is.