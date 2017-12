Izraeli harci gépek légicsapásokat mértek szombatra virradóra a Gázai övezetben a Hamász radikális palesztin szervezet létesítményeire, miután előző este az onnan kilőtt rakéták csapódtak be a zsidó állam területén; a légi támadásokban három palesztin meghalt.

Izraeli tájékoztatás szerint péntek este több rakétát lőttek ki a Gázai övezetből az ország déli részére. Egyet megmmisített a Vaskupola légvédelmi rendszer, de egy rakéta Szderót városában csapódott be. Senkinek sem esett baja, de károk keletkeztek néhány gépkocsiban.

A Hamász illetékese ugyanakkor közölte, hogy az izraeli rakétatámadásokban két palesztin meghalt.

Szombatra virradóra az izraeli védelmi minisztérium arról tájékoztatott, hogy válaszul a rakétatámadásokra harci gépei négy célpontot - két fegyvergyártó üzemet, egy fegyverraktárt és egy katonai bázist - semmisítettek meg a Gázai övezetben, mindegyikre több csapást mérve.

A védelmi tárca közleményében arra figyelmeztetett, hogy a lakott területek elleni rakétatámadások durva agressziónak minősülnek, és a Hamászt terheli a felelősség a polgári lakosság életét veszélyeztető rakéta-, illetve mindenfajta más támadásért, amely a Gázai övezetből indul. .

Az izraeli légierő pénteken is légicsapásokat mért a Hamász egyik kiképző táborára és lőszerraktárára, válaszul az onnan indított rakétatámadásokra. Palesztin források szerint 25 ember, köztük hat gyerek megsebesült.

Izraeli katonák pénteken megöltek két palesztin tüntetőt és megsebesítettek 35-öt a gázai övezet és Izrael határa mentén kibontakozott összetűzésekben. Ők voltak az első halálos áldozatai a közel-keleti forrongásnak, amely azután tört ki, hogy Donald Trump amerikai elnök elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának.

Az amerikai elnök egyben azt is közölte, hogy az amerikai nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe költözik.

Trump bejelentésére számos muszlim ország felháborodottan reagált. A Hamász palesztin mozgalom, amely a Gázai övezetet uralja felkelésre (intifádára) szólított fel.

Az összecsapások szombat reggel is folytatódtak palesztin iskolások és izraeli katonák között Gázavárostól keletre, illetve az övezet déli részén fekvő Hán Júnisztól ugyancsak keletre fekvő határnál. Egy sérült gyerekről számolt be Asraf al-Kedra, a gázai egészségügyi minisztérium szóvivője. Palesztin források szerint összecsapások törtek ki a ciszjordániai Betlehemben is palesztin tüntetők és város északi bejáratánál állomásozó izraeli katonák között.