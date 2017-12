Komoly fennakadásokat okoz a havazás Nagy-Britanniában

Jelentős fennakadásokat okozott vasárnap az idei tél első komolyabb havazása Nagy-Britanniában. Több repülőtér forgalma vasárnap estére csaknem teljesen leállt, a törlések budapesti járatot is érintettek.

A havazás folyamatosan terjedt a nap folyamán Skócia felől a déli-délkeleti országrészek felé, és estére Wales, illetve Anglia számos körzetét 30 centiméteres hótakaró borította be.

A téli időjárás a Londont kiszolgáló öt nemzetközi repülőtéren okozta a legnagyobb felfordulást. A legtöbb járatot a Londontól északra fekvő Luton repülőterén kellett törölni. Törölték a Wizz Air légitársaság Lutonról Budapestre induló vasárnap esti utolsó járatát is.A lutoni repülőtér vasárnap esti tájékoztatása szerint a térségben hétfőre is havazás várható, ezért a repülőtéri hatóságok azt kérték, hogy az utasok hétfőn is ellenőrizzék, hogy járatuk elindul-e.

A havazás a másik négy londoni repülőtér, a Heathrow, a Gatwick, a Stansted és a City forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott.

Vasárnap este Anglia középső és délnyugati térségeiben, illetve Walesben 27 ezer lakásban nem volt áramszolgáltatás, mivel a hó- és jégteher súlya alatt kidőlő fák légvezetékeket szaggattak le.

Anglia számos körzetében a helyi tanácsok hétfőre tanítási szünetet hirdettek.

A meteorológiai szolgálat hétfő reggelre az északi és a középső térségekre a mínusz 10-14 fokos fagyok és az utak eljegesedésének veszélye miatt adott ki figyelmeztetéseket. A rendőrség kérte az autósokat, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak.