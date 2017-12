Törvényen felülállónak nyilvánította magát Soros-szervezete

Soros György az ír Amnesty Internationalt használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon a dublini kormányra: a Nyílt Társadalom Alapítványok tavaly 137 ezer eurót, azaz nagyjából 43 millió forintot adott a szervezet életellenes kampányára. A Soros-szervezet az ítélet ellenére nem akar fizetni.

A milliárdos által finanszírozott akció célja az abortuszszabályozás liberalizációjának kikényszerítése volt. Az illetékes államigazgatási szerve, a Standards in Public Office Commission (SIPOC) megvizsgálta az ügyet, és arra jutott, hogy az AI tilalmas politikai tevékenységet folytatott. Márpedig az ír választási törvény a nemzeti érdekek védelmében, illetve a külföldi befolyásszerzés megakadályozásának szándékával tiltja a 100 eurónál nagyobb összegű, politikai akciókra szánt külföldi támogatások elfogadását a civil szervezeteknek.

A Soros-hálózat támogatását élvező Amnestynek így most vissza kell fizetnie a támogatás összegét. Mindebből az AI azt a következtetést vonta le, hogy Írországban is veszélybe kerültek a civilek. Más megközelítésben a fent leírtak azt bizonyítják, az OSF támogatásai közvetve vagy közvetlenül politikai célokat szolgálnak – nemcsak Izrael és az Orbán-kormány, hanem Írország szerint is.

Az Amnesty írországi vezetése kijelentette, hogy nem adják vissza a pénzt, hiszen az indoklás ellentmond a kormány saját politikájának. Szerintük ugyanis Dublin is ad pénzt más országoknak emberi jogi programok megvalósítására. Az írországi Amnesty International a pénzt a szigorúnak vélt abortusztörvények elleni kampány végigvitelére kapta a Nyílt Társadalom Alapítványoktól. A Soros-szervezet tavaly bejelentette, hogy szeretnék visszavonatni azt az alkotmánymódosítást, mely az abortusz kapcsán ugyanolyan jogokat biztosít egy beültetett embriónak, mint a várandós nőnek.