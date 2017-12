Vádat emeltek a manhattani robbantó ellen

Vádat emeltek a manhattani robbanás felelőse, a bangladesi származású Akayed Ullah ellen terrorista fenyegetésért, terrorcselekmény támogatásáért és jogtalan fegyvertartásért – jelentette a Reuters hírügynökség kedden.

A 27 éves Ullah a hétfői robbanásnak, amely New York egyik legforgalmasabb pontján, a Times Square és a Port Authority buszállomás között egy aluljáróban következett be a reggeli csúcsforgalom idején, helyi idő szerint reggel 7:30 körül.

BREAKING: Port Authority, Manhattan suicide bomber is named as Bangladeshi man AKAYED ULLAH, 27 :NYPD Commissioner James O’Neill https://t.co/iGGSaM5au7 pic.twitter.com/z21ow792Xa — Terror Today (@TerrorToday) 2017. december 11.

A vádlott saját készítésű, kezdetleges csőbombát erősített magára, a robbanószerkezet az elsődleges feltételezések szerint véletlenül lépett működésbe. Az amerikai hatóságok jelenlegi álláspontja szerint Ullah szándékosan hozta működésbe a testére erősített robbanószerkezetet a forgalmas aluljáróban. Ha ez így van, akkor az elkövető öngyilkos merényletre tett kísérletet.

A robbanásban négyen sebesültek meg könnyebben, köztük a csőbomba készítője, aki a legsúlyosabb sebesüléseket szenvedte, de állapota kielégítő.

A férfi 2011-ben vándorolt az Egyesült Államokba, értesülések szerint az utóbbi időben Brooklynban élt.

A New York-i rendőrség keddi közlése szerint Ullah nem volt ismert a hatóságok előtt. Származási országa, Banglades hatósági pedig hasonlóan arról számoltak be, hogy Ullah nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban. A bangladesi hatóságok felkeresték Ullah családját is, unokatestvérétől pedig meg is tudták, hogy van egy felesége és egy féléves gyermeke a dél-ázsiai, muszlim többségű országban. A legutóbbi értesülések szerint a bangladesi hatóságok kihallgatták Ullah feleségét. Bangladesben élő családját "elborzasztották" a történtek.

John Miller, a terrorelhárításért és hírszerzésért felelős New York-i rendőrfőnök-helyettes azt mondta, hogy Ullah nemcsak a rendőrség, de a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) előtt sem volt ismert. Közölte: egyre nehezebb védekezni az ilyen típusú fenyegetések ellen, mivel a terrortámadást fontolgatók egyszerűen felmennek az internetre, ahol anélkül hogy kapcsolatba lépnének valamely nagyobb terrorszervezettel, az online megtalálható propagandából és más tartalomból tájékozódnak.

Az interneten robbanószerkezetek elkészítési útmutatója is megtalálható, főként a terrorizmussal kapcsolatos, nehezen elérhető oldalakon.

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy a történtek rávilágítottak annak szükségére, hogy az Egyesült Államoknak szigorítani kell a bevándorlási rendszerén. Ullah egy családegyesítési vízummal költözött az Egyesült Államokba.