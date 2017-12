Megválik a drónvadász sasoktól a holland rendőrség

Megválik a tiltott helyen repülő drónok befogására idomított sasoktól a holland rendőrség, miután igencsak engedetlennek bizonyultak, ráadásul a tartásuk is igen drága.

A drónok ellen bevethető madarak iránti igény igen csekély, és a madarak idomítása sokkal drágább és bonyolultabb, mint gondolták - hangsúlyozta a holland rendőrség,

amely így kénytelen volt "kirúgni" a munkának ellenszegülő, még fiókaként vásárolt madarakat.

A tiltott helyeken - így repülőterek vagy nyilvános rendezvények felett - történő drónozás ellen fellépni kívánó rendőrség tavaly ezeréves vadászati módszerrel kísérletezett, hogy elfogja a nem kívánatos repülő tárgyakat.

A drónok elfogására legalkalmasabb módszer kidolgozását célzó kísérletek keretében a Guard From Above nevű cég több sast is betanított a rendőrség számára, amely videót is bemutatott a tesztekről.

A felvételen egy sast lehetett látni, amint sebesen a drón fölé repül, határozottan megragadja, majd néhány méterrel arrébb motoros zsákmányával a karmai között leszáll.

A világszerte nagy visszhangot kiváltó módszer azonban a gyakorlatban nem volt kockázatmentes, a NOS holland köztévé szerint ugyanis a sasok nem mindig teszik azt, amire beidomították őket. A rendőrség kételkedni kezdett a madaraknak az idomítás helyén kívüli megfelelő magaviseletét illetően is.

Amióta a rendvédelmi szervek kötelékében szolgáltak, a sasok kétszer tűntek fel egy-egy rotterdami, illetve brüsszeli rendezvényen, de élesben nem vetették be őket.

A madarak viselkedéséből nem lehet megnyugtatóan megjósolni, hogyan viselkednek nagy tömeg előtt - magyarázta a rendőrség holland médiajelentések szerint.



A holland rendőrség "menesztette" az illegális tűzijátékhoz szánt robbanószerek, csempészett cigaretták és emberi maradványok kiszagolására alkalmazott patkányokat is.

Ezek az állatok nem alkalmasak operatív feladatok ellátására a rendőrség szerint, amely azt is közölte, hogy a munkanélkülivé vált patkányokat és sasokat megfelelő intézményekben helyezték el.