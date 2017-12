Az indiai rendőrség letartóztatott egy nőt, aki a vád szerint megölte férjét, szeretője arcát pedig savval öntötte le, hogy a helyreállító műtétek után felvegye a halott férfi személyazonosságát – írja a BBC.

A rendőrség szerint az asszony és a szeretője közösen tervezték ki, hogy megölik a nő férjét, hogy személyazonosságát átvehesse a szerető. Utóbbi miatt savat öntöttek a férfi arcára, hogy majd a halott férjnek adhassa ki magát a helyreállító műtétekig, és később ráfoghassák, hogy külseje a támadás miatt változott meg.

A férj, Sudhakar Reddy szülei elhitték a savtámadásos történetet és ki is fizették "gyerekük" kórházi számláit, csak a halott férj testvérének lett gyanús az eset, aki értesítette a rendőrséget. Az ujjlenyomatvétel után kiderült a csel, a testvér pedig feljelentést tett a szeretők ellen.

Az asszony, Swati Reddy letartóztatása után bevallotta a gyilkosságot, és szeretőjét, Rajesh Ajjakolut is le fogják tartóztatni, amint kiengedik a kórházból. A november 26-án meggyilkolt férj holttestét még nem találták meg.

