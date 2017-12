Erős földrengés rázta meg Indonézia fővárosát, Jakartát és más környékbeli városokat is. Egyelőre nem lehet tudni, hogy hány ember halt meg a földmozgásban, amely épületeket tett a földdel egyenlővé.

A The Independent arról számolt be, hogy a pusztító, 6,5-ös erősségű földrengés után kitört a pánik azokban a térségekben is, ahol még nem jelentettek földmozgást.

A helyi katasztrófavédelmi hivatal szerint a földrengésnek vannak halálos áldozatai, de egyelőre nem lehet tudni, mennyien haltak meg. Sutopo Purwo Nugroho, a szervezet szóvivője azt mondta, a rengések rövid ideig tartottak, mégis épületek omlottak össze.

@reporterjail rumah mantan camat bungbulang. Lokasi di karang nunggal pic.twitter.com/LHv7VxuoeI — persepsi hidup (@abahirvan) 2017. december 15.

A The Sun azt is hozzátette, a szökőárfigyelmeztető központ szerint viszont nem kell cunamitól tartani, mivel a rengések a szárazföld irányából jöttek.