Az Origo csütörtökön számolt be arról, hogy meztelen fiatalok képeire vadásznak Észak-Komáromban. A dél-szlovákiai városban, és nyílván sok más helyen is felháborodást keltett az ügy, amelyet a Szlovák Országos Rendőrkapitányságnak is jelentett a helyi rendőrkapitány. Mára eltűnt a pornóhonlap, megnyitásakor egy olyan üzenet olvasható, amelyben az üzemeltető magyarázkodása igencsak megkérdőjelezhető, egyben felháborító.