Ausztriában létrejött a koalíciós megállapodás

Majd két hónapig tartó tárgyalások után koalíciós megállapodást kötött péntek este Ausztriában a kormányalakításra készülő konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) és a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ).

A megállapodás létrejöttét a két párt elnöke, Sebastian Kurz és Heinz-Christian Strache jelentette be péntek esti sajtótájékoztatóján. Részletekbe nem bocsátkoztak, de azt mondták, hogy a koalíciós megállapodást szombaton mutatják be, miután a két párt vezetői is áldásukat adták rá.

A kancellári szerepre készülő 31 éves Kurz azt hangoztatta, hogy majdani kormánya csökkenteni akarja az adófizetők terheit, és mindenekelőtt nagyobb biztonságot akar teremteni az országban, részben az illegális bevándorlás elleni küzdelem révén.

Alexander Van der Bellen osztrák államfő szombatra kérette magához őket, hogy hivatalosan megerősítsék előtte a megállapodás tényét. A kormány valószínűleg hétfőn alakul meg.A két párt 54 napon át tárgyalt egymással a koalíciós kormány megalakításáról, és a kabinet öt évre szóló programjáról. Az új kormánynak 14 tagja lesz, nyolc minisztériumot a néppárt, hatot pedig a szabadságpárt fog vezetni. Strache az alkancellári posztot kapja, és értesülések szerint az FPÖ kapja a többi között a belügyi, a külügyi és a védelmi tárcát is.

A két párt már 2000 és 2005 között is közösen kormányzott, de az Európai Unió akkoriban erős nemtetszéssel fogadta az FPÖ beemelését a kabinetbe. Az FPÖ több mint egy évtized ellenzékiség után fog újra részt venni az ország kormányzásában. Strache pártja jelenleg két osztrák tartomány vezetésében is részt vesz.

Sebastian Kurz lesz Európa legfiatalabb kormányfője, és Nyugat-Európában az FPÖ lesz az egyetlen kormányon lévő radikális jobboldali párt.

Az október 15-i parlamenti választásokon Kurz pártja kapta a legtöbb voksot. Az ÖVP-re a szavazók 31,5 százaléka, az Osztrák Szociáldemokrata Pártra (SPÖ) 26,9 százaléka, míg a szabadságpártra 26 százaléka voksolt. Sebastian Kurz a választások után - az előzetes várakozásoknak megfelelően - bejelentette, hogy pártja az FPÖ-vel kezd koalíciós tárgyalásokat. Döntését azzal indokolta, hogy a két tömörülés politikájában sok a tartalmi átfedés, és mindketten a gyökeres változás hívei.

Kurz a most távozó, a szociáldemokratákkal közösen alkotott kormányban miniszteri tisztséget töltött be: ő irányította a külügyeket.