Öt halottja van a kurdisztáni kormányellenes tüntetéseknek

Legalább öten meghaltak és nyolcvanan megsérültek a kurd félautonóm területek kormányának lemondását követelő tüntetetésen a kurdisztáni Ránija városában - jelentette a Reuters hírügynökség kedden helyi hírforrásokra hivatkozva.

A Rudau kurd hírportál közlése szerint az erbíli kurd kormányzat távozását követelő több száz tüntető csapott össze kurd rohamrendőrökkel Ránija településén, aminek következményeként öten meghaltak és mintegy nyolcvanan megsebesültek. Helyi egészségügyi tisztviselők szerint a rendfenntartók gumilövedékeket és paprikasprayt vetettek be a tiltakozók ellen. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a haláleseteket.

Kijárási tilalom több településen

A tüntetések hétfőn robbantak ki Szulejmaníja kormányzóság azonos nevű székhelyén, ahol az elégedetlenkedők a kormányzó Kurdisztáni Demokratikus Pártnak (KDP) és koalíciós partnerének, a Kurdisztán Hazafias Szövetségnek (PUK) legalább két irodáját felgyújtották. Az iraki állami televízió közlése szerint nemcsak e két kurd párt, hanem

több kisebb politikai tömörülés irodáit is lángba borították a tüntetők.A zavargások kedden átterjedtek más szulejmaníjai településekre is. Beszámolók szerint Ránijában, Kojában és Kifriben is politikai pártok irodáit gyújtották fel. Értesülések szerint Koyában a polgármesteri hivatalt is lángra lobbantották.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint Szulejmaníja városban mintegy 1200 tüntető vonult az utcákra, Ránijában pedig több százan. A más településeken tiltakozó tömeg számáról egyelőre nincsenek pontos adatok.

A helyi hatóságok több településen is helyi idő szerint este 7 órától érvényes kijárási tilalmat rendeltek el, köztük Kifriben, Takijában és Csamcsammalban.

Bagdad sem marad tétlen

A tüntetők a kurdisztáni kormány több éve tartó megszorító politika, valamint az állami szektorban dolgozók elmaradt fizetései miatt gyújtogatnak. A tiltakozók között tanárok, orvosok és más köztisztviselők is vannak, akik fizetésüket követelik a kurd kormánytól.

Egyes tiltakozók azt állították, hogy három éve nem kaptak bért.Haider al-Abádi iraki miniszterelnök eközben felszólította Erbílt, hogy tartsa tiszteletben a békés tüntetéseket. Figyelmeztetett, hogy a bagdadi központi kormány nem marad tétlen, ha iraki állampolgárokat támadás ér.

Az Iraki Kurdisztán belügyi biztonsági ereje, az aszajis a zavargások hatására rajtaütöttek az NRT magántulajdonban lévő hírtelevízió szulejmaníjai irodáin, és felfüggesztették adását. A Rudau közlése szerint a műsorszórónál erőszakra való felbujtás vádjával hajtottak végre razziákat.

Saját vezetéket építettek

A 2003-as amerikai inváziót követő egy évtizedben az olajban gazdag Iraki Kurdisztán elszigetelte magát az ország és a térség forrongó részeitől, és viszonylagos jólétben élt az iraki olajexportból származó bevételeknek köszönhetően. A kurd térségen keresztül Törökországba exportált olajból származó bevételekből Erbíl részesedést kapott az iraki központi kormánytól.

Bagdad azonban 2014 elején megvonta pénzügyi támogatását a kurd térségtől, miután az Törökországba vezető saját olajvezetéket épített, és a központi kormánytól függetlenül kezdett el olajt kivinni a szomszédos országba. A kurd kormány az Iszlám Állam elleni harc költségei és a zuhanó olajárak mellett ezért is hozott megszorító intézkedéseket, amelyeket a hétfő óta tartó zavargások alapján a mai napig nem vontak vissza.

Olaj nélkül pénz sincs

Kurdisztán helyzetét Irakban tovább bonyolította az is, hogy szeptember 25-én Bagdad tiltakozása ellenére függetlenségi népszavazást rendeztek a kurd térségben, amelyen

a résztvevők 92 százaléka támogatta Kurdisztán és más, kurdok lakta területek függetlenné válását. Az iraki központi kormány azonban - Iránnal és Törökországgal karöltve - gazdasági és jogi megtorló lépésekkel válaszolt, majd Haider al-Abádi iraki kormányfő parancsára az iraki erők - élükön síita milíciákkal - október közepén néhány nap alatt visszafoglalták az Iszlám Állam elleni háborúban kurd ellenőrzés alá került vitatott területeket, köztük az olajban gazdag Kirkuk tartományt.

A kirkuki olajmezők elvesztésével az olajbevételek közel fele is odalett, az erbíli kormány vélhetően ezért jelentett be múlt héten további megszorító intézkedéseket.