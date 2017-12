A család házának pincéjében gyilkolták meg a hatéves szépségkirálynőt, JonBenét Ramsey-t. A kislányt egy nejlonzsinórral fojtották meg. A gyilkost azóta sem kapták el.

JonBenét Ramsey 1990-ben született Atlantában, az amerikai Georgia államban. Az angyalarcú kislány gyönyörű szőke fürtökkel és ragyogó kék szemekkel a gyerekszépségversenyek kedvence volt. A kislány az édesanyjához hasonlóan több szépségversenyt nyert meg. Sminkben, póthajjal, szép ruhában. Hatévesen már egész Észak-Amerika ismerte a nevét, fényképei bejárták a sajtót. Talán pont ez az ismertség lett a veszte.

JonBenét szülei tanult, ráadásul tehetős emberek voltak. Imádták a lányukat és idősebb fiukat. Soha semmi nem utalt családon belüli gondokra. A gyerekek boldogak voltak, aktív életet éltek.1996-ban, karácsony elött három nappal nagyszabású partit adott a Ramsey-házaspár az otthonukban. A több száz fős összejövetelen készült az utolsó videofelvétel a hatéves kislányról. Késöbb ezek a felvételek fontos rendőrségi bizonyítékokká váltak.

JonBenét, testvére Burke és szülei a karácsony kora estéjét barátoknál töltötték, aztán este kilenckor indultak haza. JonBenét nagyon fáradt volt, az autóban el is aludt. A kislányt, hazaérkezésük után egy órával, a szülei ágyba fektették a szobájában. A család másnap korán indult volna a Michigan-tóhoz, ahol az ünnepek hátralévő napjait akarták eltölteni. Patsy Ramsey, JonBenét édesanyja korán fel is kelt, majd a konyhába ment.

Ott találta azt a kétoldalas levelet, melyben a feltételezett emberrablók 118 ezer dollárt követeltek a családtól a kislányért cserébe. Ezt az összeget másnap kellett volna átadniuk, hogy JonBenét életben maradjon.

A riadt nő azonnal a kislány szobájához rohant az emeletre, miközben sikoltva ébresztette Johnt, a kislány édesapját. A gyerek nem volt a szobájában. A szülők azonnal hívták a rendőröket, akik 25 percen belül a házuknál voltak, és elkezdték a nyomozást. Először a családra gyanakodtak. JonBenét bátyja, Burke igen zárkózott és kissé furcsa fiúcska volt. A gyanú ráterelődött. A fiút pszichológus is vizsgálta. A rendőrség több súlyos hibát is elkövetett, például nem zárták le a házat. Nyolc órával az eltűnés bejelentése után az apja találta meg JonBenét holttestét a házuk pincéjében. Az apa ösztönösen magához ölelte a testet, ezzel végleg eltüntetve a nyomokat.

A gyereket egy nejlonzsinorral a nyaka körül találták meg, kezei a feje fölé voltak kötözve, szája ragasztószalaggal volt leragasztva.

A boncoláskor bebizonyosodott, hogy a kislány megfulladt.

A helyi rendőség először az apát gyanúsította, majd miután sem a DNS minták, sem pedig a rokonok és előző házasságaból született gyerekei nem vallottak olyasmit, ami a férfi perverz vagy agresszív viselkedésének adna táptalajt, igy ezt a lehetőséget a rendőrség elvetette. Később az anyát keverték gyanúba, de ez sem vezetett eredményre. A nyomozók végül azon az állásponton voltak, hogy rengeteg ember megfordult a Ramsey házban, nagy valószínűséggel a kiterjedt baráti körből követhette el valaki a gyilkosságot. Gyanújuk szerint olyan ember volt, aki nagyon jól ismerte a házat és a benne élők szokásait. Az elkövető a gyanú szerint az alagsori ablakon juthatott be a házba, majd egyenesen JonBenét szobájába ment, ahonnan a kislányt lecsábította a konyhába, majd ananásszal kínálta.

A boncoláskor a kislány gyomrában még emésztetlen ananászt találtak az igazságügyi orvosszakértők. Majd a pincébe vitte a kislányt, ott kikötözte és szexuálisan bántalmazta a még csak hatéves gyereket.

Ezt a teoriát támasztja alá az a tény, hogy bakancsnyomokat találtak az alagsori cementlapok padlóján de ezeket a nyomokat soha nem sikerült kötni senkihez sem.

Sokan, a helyiek, a sajtó és még a kormányzó is ragaszkodott ahhoz, hogy a szülők tehetnek lányuk haláláról. Három hónappal a gyilkosság után még egy „szuperdetektívet” is bevontak a nyomozásba. Lou Smit nyomozó 32 éves tapasztalatait vetette be.

Akkor mondott le, amikor bebizonyította, hogy a szülőknek nincs köze a gyilkossághoz.

Jó pár évvel késöbb csatlakozott a nyomozáshoz James Kolar detektív, szintén nagyon híres és rutinos nyomozó. Kolar állítása szerint Smit nyomozó tévedett, és mégis a család - ha közvetlenül nem is mindenki - tehet JonBenét haláláról.A közeli barátok és a családtagok is tudtak arról, hogy Burke - JonBenét bátyja - nehezen viselte a háttérbe szorulást, amit a kislány sikerei okoztak. A báty mindig is féltékeny volt a család kincsére, ezért Kolar nyomozó a fiút gyanúsította meg a gyilkossággal.Burke volt az egyetlen, akinek indítéka is lehetett.

A gyerekek sokat civakodta, JonBenét sokszor meg is sérült a veszekedésekben.

Kolar nyomozó a kislány testén talált nyomokat is azonosítani tudta. A játék vasút sínpályájának darabjai okozták a kislány combján talált sebeket. Sok kisebb-nagyobb nyom utal Burke-re, például az is, hogy az anya 911-es hívása alatt jól hallható módon John indulatosan rászól fiára a háttérben, Nem hozzád beszélünk! Mi sem bizonyítja jobban a szülők tettét, hogy fiukat akarták menteni a vádak alól, mint az, hogy Patsy kézírása megegyezett a levél írójával, vagy az, ahogy John tönkretette a nyomokat a holttest körül.

Burke 9 éves volt, igy nem is ítélhették volna el. 2013-ban nyilvánosságra hozták az 1999-ben benyújtott vádiratot. Ez szinte szó szerint Kolar nyomozó állításait támasztja alá. A vádirat szerint a szülők szándékosan tüntették el a nyomokat, hogy védjenek valakit. Hogy kit, azt nem nevezték meg. A bíró végül nem emelt vádat.

A Ramsey akta a mai napig nyitott de aktív nyomozás nem zajlik már. Burke Ramsey visszavonultan él, és otthonából programozóként dolgozik. Az anya, Patsy 2006-ban rákban meghalt, John még Boulderben él.