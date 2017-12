Kereszténygyűlölet: francia tanárok szerint nem volt elég világias a hollywoodi rajzfilm.

Ha van igazi elmebeteg kereszténygyűlölet, ha létezik tanári ostobaság, akkor ez tényleg az. Egy Bordeaux melletti városban a tanárok leállították egy hollywoodi animációs film karácsony előtti vetítését egy moziban, és kirángatták a gyerekeket, mert úgy ítélték meg, a film nem volt elég világias. A rajzfilm egyébként egy szamárról szól, sok aranyos állat van benne, de - miként az éles szemű pedagógusok a film közepén rájöttek - bizonyos értelemben egy Jézus-példázat.

Az egyik regionális francia újság, a Le Republicain Sud-Gironde számolt be róla először, hogy Langon városában 83 általános iskolást elvittek a francia fordításban a Karácsony csillaga (eredeti amerikai címe: The Star) című amerikai animációs filmre. A film egy hollywoodi sikerfilm, Golden Globe-ra is jelölték Mariah Carey betétdalát. Akik látták, azt mondják, hogy kedves és tanulságos példázat, és természetesen egyetlen normális ember érzékenységét sem sérti.

Nem úgy a langoni tanárokét. Úgy érezték, hogy a film támadás a világiasság ellen, így a film közepén, amikor felfogták, hogy a sok kedves állat egy Jézus-történet keretét adja, felgyújttatták a villanyt a moziteremben, leállították a vetítést, és kirángatták a gyerekeket. Az elmebaj ott folytatódott, hogy a mozi tulajdonosa vissza akarta adni a jegy árát az iskolás csoportnak, mondván, figyelmeztethette volna a pedagógusokat, hogy nem elég világias a film. Végül egy másik filmet nézhettek meg.

A politikai korrektség jelszavával egyre-másra történnek az abszurd és felháborító esetek Franciaországban. És nemcsak II. János Pál pápa keresztére gondolunk. A városházákat (önkormányzatokat) valósággal terrorizálják, hogy ne merjenek karácsonykor jászolt tenni önkormányzati területekre. Mert például a muszlim vallású migránsok érzékenységét is sérthetik. Nem véletlen, hogy a Le Figaro szerint a mozibotránnyal kapcsolatban sokan kereszténygyűlöletről beszélnek.

Egyházi személyek és konzervatív képviselők mellett egy fiatal politológust is felháborított a cirkusz. Azon ironizált, hogy megmentette a pedagógus a földkerekség legszebb történetétől a gyerekeket, Jézus születésének történetétől. Úgy búcsúzott olvasóitól: boldog decembert! Ez a köszönés arra utal, hogy például Kanadában - szintén az úgynevezett politikai korrektség jegyében - már boldog ünnepeket sem kívánnak decemberben sok helyen, nehogy megsértsenek olyan embereket, akik nem ünneplik a karácsonyt vagy a hanukát, nehogy megsértsék azokat, akik nem a keresztény-zsidó kultúrkörben élnek.