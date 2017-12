Az új lengyel kormányfő ellenzi a kvótarendszert

Jottányit sem változott a lengyel álláspont a menekültátirányítás ügyében - hangsúlyozta vasárnapi Twitter-bejegyzésében Mateusz Morawiecki új lengyel kormányfő, hozzáfűzve, hogy ez a hozzáállás változatlan marad a január elejére általa tervezett kormányátalakítás után is.

Lengyelország kezdettől fogva ellenzi a menekültátirányítási mechanizmust, mutatott rá Morawiecki, aki úgy látja, hogy a kvóták egyoldalú rákényszerítése a tagállamokra a közösség elveinek tagadását jelenti.

Aláhúzta: Varsó nem egyezik bele, hogy olyan "hibás javaslatokat" erőltessenek rá, amelyek a problémát nem a gyökereinél fogva oldják meg.

Az Európai Bizottság december elején a harmadik, bírósági szakaszba léptette a menekültkvóta elutasítása miatt Budapest és Prága mellett Varsóval szemben is megindított kötelezettségszegési eljárást.

Morawiecki december végén "új nyitást" jelentett be a Brüsszel iránti politikában. Nem hivatalos jelentések szerint a december 11-én kormányfői tisztségébe beiktatott Morawiecki vízkereszt után ismerteti a kormányátalakítás további részleteit. Kommentátorok szerint ennek keretében külpolitikai stílusváltás is valószínű.A menekültek befogadásának témája az utóbbi napokban elevenedett fel a lengyel sajtóban az új lengyel kormányfő édesapjának egyik sajtónyilatkozata nyomán. Kornel Morawiecki, a lengyel alsóház jelenlegi korelnöke, a rendszerváltás előtti antikommunista ellenzék legendás alakja - aki a szejmben egy kisebb, a független képviselőket tömörítő csoportosulás vezetője - a Rzeczpospolita független jobboldali napilapnak csütörtökön elmondtaLengyelországnak az úgynevezett humanitárius folyosókat kellene megnyitnia.Ezt a megoldást - amely keretében kisebb számú menekültet, főleg betegeket, családokat fogadnának be a közel-keleti táborokból - egyes lengyel püspökök is szorgalmazzák.

A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) több politikusa Kornel Morawiecki szavaira reagálva kizárta, hogy Varsó változtatna migrációs politikáján.