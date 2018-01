Egy férfi arcába is tűzijáték csapódott, másnak a kezében robbant a petárda

Országszerte több mint háromezer (csak a fővárosban több mint ezer) riasztásuk volt a mentőknek a mostani szilveszteren.

Győrfi Pál Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója szerint a mentők 3189 esetet láttak el szilveszterkor, ebből a fővárosi feladat 1107 volt. Budapesten és az ország nagyvárosaiban idén is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz, a mentőegységek folyamatosan dolgoztak.

A mentőket országszerte 15 pirotechnikai eszközzel összefüggő balesethez riasztották, általában kéz-, arc-, és szemsérülteket kellett ellátni. Példaként említette, hogy

egy 20 év körüli férfi kezében robbant fel a petárda, ő roncsolt ujjsérüléseket szenvedett, máshol egy férfi arcába csapódó pirotechnikai eszköz súlyos szemsérülést okozott.

Közlekedési balesetek, verekedések, szén-monoxid-mérgezések és belgyógyászati rosszullétek mellett idén is csaknem 300 részeg, esetleg valamilyen drog hatása alatt álló embert kellett kórházba vinni, mintegy 15 százalékuk kiskorú volt.

Golopencza Pál szolgálatvezető főorvos az M1 csatornán hétfő reggel azt mondta, mozgalmasan telt a mentők éjszakája, de a beállított plusz mentőautóknak köszönhetően folyamatos volt a feladatellátás, mindenhová időben odaértek.

A főorvos azt is mondta, az új év első éjszakáján mentőtámadás is történt. Somogy megyében egy epilepsziás gyerekhez hívtak mentőt, és a helyszínen valamiért dulakodás alakult ki, a mentődolgozókat is megtámadták. A gyereket végül rendőri kísérettel vitték be a kaposvári kórházba a mentők.