Macron felesége Franciaország királynőjének képzeli magát

Emmanuel Macron, a bukott szocialista gazdasági miniszterből centristává átalakult politikus, vagyis a nyolc hónapja megválasztott francia köztársasági elnök valószínűleg saját házasságában alárendelt szerepet játszik, de ez magánügy. Viszont a felesége már többször tiltakozást váltott ki azzal, hogy az egész világon érvényes protokollt felrúgva nem hajlandó a választott vezető házastársaként viselkedni a közéletben, hanem úgy tesz, mintha maga is az állam egyik vezetője lenne.

A jelenleg 40 éves Emmanuel Macron a nála 24 évvel idősebb középiskolai tanárát vette feleségül, aki már többször felháborította a francia embereket, hogy hatalomvágytól hajtva nem fogadja el a mindenkori köztársasági elnök feleségére érvényes protokoll szabályait, hanem nagyobb befolyást szeretne szerezni a közéletben. Ennek köszönhetően már megtörtént az is, hogy XVI. Lajos király feleségéhez, Marie Antoinette-hez hasonlították, aki népszerűtlen volt alattvalói körében, és férjével együtt lefejezték a francia forradalom idején.



Brigitte Macron a nyilvános eseményeken nem hajlandó a férje mögött állni vagy ülni, hanem mellette követel magának helyet. Ahogy egy rádióinterjúban elmondta, ő és a férje olyan párt alkotnak, amely modern egység, ahol férfi és nő azonos szinten vannak. Ezzel a feminizmust felhasználni igyekvő kijelentéssel csak az a probléma, hogy például Fülöp herceg sem rendelkezett soha azokkal a jogokkal, mint a felesége, az Egyesült Királyság uralkodója, II. Erzsébet királynő. Ezen kívül Brigitte Macront már többen figyelmeztették rá, hogy őt a francia nép nem választotta meg semmilyen vezető tisztségre, és férje jogán pedig nem jár neki semmilyen felhatalmazás az ország vezetését illetően. Pedig Brigitte Macron bejelentette, hogy nagyobb szerepet szán magának az Elysée-palotában, mint az eddigi elnökfeleségek, és négy-öt témára szeretne összpontosítani, beleértve a társadalmi kirekesztést és a fogyatékos emberek jogait is.

A The Times cikke emlékeztet rá, hogy tavaly szeptemberben Brigitte Macron nem volt hajlandó a protokoll szerint a második sorba ülni New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén, hanem helyet követelt magának a francia delegáció tagjai között. Most Kínába utazott Emmanuel Macron, és már megindultak a találgatások, hogy a formaságokra hagyományosan sokat adó kínaiakkal szemben is megengedi-e magának a protokoll terén való ellenszegülést Brigitte Macron, a franciák „önjelölt királynője".