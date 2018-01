Terroristák szelfiztek New Yorkban?

Az elmúlt napokban különös szelfik jelentek meg a közösségi médiában: ismert New York-i épületek előtt állnak arcukat az Iszlám Állam zászlajával sálként eltakaró férfiak. Persze a képeket manipulálhatták is, de a rendőrség óvatosságból terrorfenyegetésként vizsgálja az eseteket.

Ahogy az Iszlám Állam egyre több területet veszít el a Közel-Keleten, várhatóan fokozni akarja a terrortevékenységet Európában és az Egyesült Államokban. A múlt hónapban egy bangladesi férfi sikertelen bombamerényletet hajtott végre egy New York-i buszpályaudvaron, ez is mutatja, hogy ebben a nagyvárosban igen komolyan kell foglalkozni a terrorveszéllyel. A most nyilvánosságra került képekről nehéz eldönteni, hogy rossz viccről van-e szó vagy komolyan vehető fenyegetésről.

A Fox News arról ír a The New York Daily News alapján, hogy két közismert New York-i épület, a Metropolitan Múzeum és a One World Trade Center előtt készített magáról szelfit valaki, aki kapucnit és az Iszlám Állam zászlaját sálként viselve tette felismerhetetlenné magát. A képek „már itt vagyunk az udvarotokban" felirattal jelentek meg. Könnyen lehet, hogy a képek photoshoppal készültek vagy unatkozó tinédzserek csínytevéséről van szó. Mindenesetre a New York-i rendőrség komolyan vizsgálja, hogy állhat-e a háttérben valódi terrorfenyegetés. Az is előfordulhat, hogy nem a már előkészített merényletet jelentik be ilyen módon, hanem a „magányos farkas" típusú merénylőket igyekeznek „tippekkel" ellátni és cselekvésre ösztönözni.