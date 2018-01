Elege van a párhuzamos társadalmakból Dániának

Harcot hirdetett a párhuzamos társadalmak ellen a dán miniszterelnök, Lars Rasmussen az újévi beszédében jelentette be az ezzel kapcsolatos akciótervét. A jobbközép kormányfő kijelentette, hogy Dánia túl sokakat fogadott be, az elmúlt évtizedek bevándorláspolitikája pedig utcai bandákat és zárt csoportokat eredményezett.

A párhuzamos társadalmak ellen hirdetett akciótervet Dánia miniszterelnöke Lars Løkke Rasmussen az újévi televíziós beszédében.

A jobboldali Venstre párt színiben politizáló kormányfő ígéretet tett a háborúk elől érkező bevándorlók visszatelepítésére, illetve arról is beszélt, hogy minden tehetséges, keményen dolgozó, magáról gondoskodni képes embert örömmel látnak.

Ugyanakkor nehéz időket jósolt azoknak, akik utcai bandákban szerveződnek, bűnözésből élnek és fenyegetik a biztonságot.

„Még az év elején bemutatjuk azt az akciótervet, amellyel felszámoljuk a párhuzamos társadalmakat, amelyek országszerte kialakultak Dániában" – jelentette ki. Rasmussen nem nevezte meg, hogy pontosan kikre gondol, de nagyjából körbeírta: olyan csoportokat kritizált, ahol a fiatalokat erőszakkal házasítják, és amelyek felfogásában a nők kevesebbet érnek, mint a férfiak. Arról is beszélt, hogy ellenkultúra jött létre, amely negatív társadalmi folyamatokat indított be, majd pedig hozzátette, hogy mindezt az az évtizedek óta elfuserált dán menekültpolitika okozta.

„Jóval többeket engedtek be, mint ahányukat valóban sikerült integrálni. Ennek köszönhetjük a párhuzamos társadalmakat" – húzta alá.

Kitért arra is, hogy gyakran a szemére vetik, hogy az általa vezetett kormány túlzottan kemény. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy bár a migránsok látványa megindítja a szíveket és az emberek segíteni akarnak, de közben

észnél kell lenni, mert Dániára vigyázni kell.

Jelezte, hogy dán katonai erők jelenleg is háborús övezetekben teljesítenek szolgálatot, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy a bevándorlók hazatérjenek. Kijelentette, hogy a most még Dániában élő szír menekültek kapcsán is egyetlen cél létezik: hogy mielőbb hazautazzanak Szíriába.

Az akcióterv részleteiről sokat egyelőre nem lehet tudni, a dán kormányfő annyit említett meg, hogy gettókat fognak eltakarítani, a lakóit pedig átköltöztetik. Kijelentette, hogy a beszéde nem bőrszínek, vagy vallás ellen szólt, hanem arról, hogy Dánia mellett döntött.

Mindeközben

A dán törvényhozás egyik utolsó tavalyi (december 20-i) intézkedése volt, hogy úgy döntött, felmondja az ENSZ áttelepítési programjában tett vállalását. Az önkéntes kvóta alapján korábban legalább 500 bevándorlót fogadtak be évente. Az áttelepítési programban Dánia a kezedetektől, 1978 óta részt vett,

és az első olyan ország, amelyik felmondta a vállalását.

A jobbközép kormánykoalíció azzal érvelt a kvótarendszerben való részvétel felfüggesztése mellett, hogy az ország integrációs kapacitásait meghaladja a bevándorlók érkezése, az előző években érkezett menekültek integrációja pedig túl sok erőforrást igényel.

(Forrás: Nordschleswiger)