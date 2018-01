Három bolgár megye egyesülni akar Romániával

Három észak-nyugat bulgáriai megye nemzeti konzultációt akar a Szófiától való elszakadásról, továbbá felmerült a térség egyesülése Romániával is. A hír ma jelent meg a Digi 24 nevű román tévéadón, ők a bolgár NOVA televízióra hivatkoznak.

Az ügy kezdeményezője egy bizonyos Borisz Kamenov, akiről nem sok mindent lehet tudni, de elképzelhető, hogy a román titkosszolgálatnak (SRI) dolgozik.

Szerinte az őseik bátran harcoltak az oszmán-törökök ellen is, és most nem riadnak vissza attól, hogy hallassák a hangjukat. A jövőben nem szeretnének egy olyan országban élni, mint Bulgária és az igazi demokráciáért kívánnak küzdeni, bármit is jelentsen ez.

Kamenov azon a véleményen van, hogy a román igazságszolgáltatás sokkal fejlettebb, mint a bolgár, de először „csak" függetlenedni akarnak, utána szeretnének egyesülni Romániával.

Azzal kapcsolatban, hogy a román demokrácia és igazságügyi rendszer mennyire lehetnek fejlettek jó bizonyítéknak tekinthetőek az igazságügyi törvények önkényes módosításai, amik kiváltották az Európai Unió és az Egyesült Államok leghevesebb tiltakozását, a helyi sajtó pedig emiatt maffiaállamnak nevezte Romániát.

Vidin, Vratsa és Montana megyék területe kb. 10 ezer négyzetkilométer, lakossága pedig majdnem félmillió. A bolgár törvények értelmében lehet regionális népszavazást rendezni, ha elégendő aláírást gyűjtenek össze a kezdeményezők, de az ország területi integritásának a csorbításáról nem lehet voksolni.

A műsorvezető azon kérdésére, hogy a három megye egy Katalóniához hasonló szeparatista régió lehetne-e, azt válaszolta: ahhoz előbb szükség lenne egy Carles Puigdemont kaliberű politikushoz.