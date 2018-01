Hírszerzési pénzek elsikkasztásával is vádolják a volt dél-koreai elnököt

A hírszerzés több millió euró értékű titkos pénzügyi alapjainak eltulajdonításával is vádolják a Pak Gun Hje volt dél-koreai elnököt – jelentette csütörtökön a helyi sajtó.

A dél-koreai ügyészség azt közölte a médiával, hogy Pak Gun Hje 2013 és 2016 közepe között havonta 39 ezer és 156 ezer eurót (12-48 millió forint) kapott a Nemzeti Hírszerzési Szolgálattól (NIS).

A sajtó szerint a teljes összeg mintegy 2,9 millió euróra (895 millió forint) rúg; a pénzeket a hírszerzés ügynökei az elnök tanácsadóinak adták át üres parkolókban, az elnöki palota közelében lévő sikátorokban.

A Yonhap hírügynökség szerint a pénz a hírszerzés különleges pénzügyi alapjaiból származik, amelyekkel a hivatal elszámolás nélkül gazdálkodhatott.

Egyelőre nem tudni, hogy a Pak ezeket a pénzeket mire költötte, egyes médiumok szerint személyes használatra, illetve a volt elnököt támogató csoportok pénzelésére fordította.

Az ország első elnöknőjét, Pak Csong Hi katonai diktátor lányát azért távolította el hivatalából a dél-koreai parlament 2016-ban, mert kiderült, hogy bizalmas barátnője, Csoj Szun Szil kormányzati és személyi döntésekbe is beleszólhatott, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt. Emellett a kormányzat a gyanú szerint hatalmas pénzeket sajtolt ki dél-koreai nagyvállalatoktól, és a pénz végül olyan alapítványoknál landolt, amelyeket Csoj ellenőrzött. Pakot továbbá zsarolással, hivatali visszaéléssel és vesztegetéssel vádolják, ha elítélik akár életfogytiglani börtönt is kaphat.