Stabil az iráni rendszer, de ha ez változik, újabb migrációs hullám jöhet

Iránban stabil a rendszer, de ha ez változna, problémát jelenthet egy onnan elinduló újabb migrációs hullám – mondta a Kossuth rádió 180 perc című műsorának csütörtök reggeli adásában Gálik Zoltán. a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Gálik Zoltán hangsúlyozta: az Iránban elszórtan zajló spontán tüntetéseknek gazdasági okai vannak, a vártnál kisebb növekedés és a túl magas infláció miatt vonultak utcára az emberek. Az Európába érkező migránsok között viszonylag kevés volt az iráni.

Megjegyezte: érdemes ugyanakkor arra is figyelni, hogy Iránban több millió külföldi – például Afganisztánból vagy Irakból érkezett – menekült él, ahogy arra is, hogy az Európai Unió nem tekinti biztonságos harmadik államnak Iránt, és nincs is vele a migránsok visszafogadásáról átfogó megállapodása.