Orbán Viktor: 2018 a népakarat helyreállításának éve lehet

A migránskérdés demokráciaproblémává vált, mivel az európai embereknek egyértelmű akaratuk van, nem akarnak terrorveszélyben élni, biztonságot szeretnének, és a határok lezárását - mondta Orbán Viktor magyar kormányfő, miután a bajor Keresztényszociális Unió frakcióülésén vett részt. A kormányfő kiemelte, hogy 2018 a népakarat helyreállításának éve lehet.

Bajorországban soha nem tapasztaltam rosszindulatot Magyarországgal, vagy a magyar kormánnyal szemben, és mindig nagyon korrekt párbeszédben volt részem - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután részt vett a Keresztényszociális Unió frakcióülésén. A mostani látogatásommal nem akarok beavatkozni a német belpolitikába, a német vitákat a német emberek lefojtatják, és a döntéseket a politikusok meghozzák - tette hozzá.

Demokráciaprobléma

A migránskérdés demokráciaproblémává vált, mivel az európai embereknek egyértelmű akaratuk van, nem akarnak terrorveszélyben élni, biztonságot szeretnének, és a határok lezárását - mondta a magyar kormányfő. A fő kérdés az volt, hogy sikerül-e a népakaratnak teret engedni. 2018 a népakarat helyreállításának éve lesz - mondta Orbán Viktor. Úgy látja, olyan döntések fognak születni, amik a migránskérdésben is az emberek érdekében történnek. A jogszabályokat be kell tartani - emelte ki a magyar kormányfő. Mi kezdetektől fogva a schengeni szerződés betartása mellett álltunk - tette hozzá.

Orbán Viktor közölte, hogy ő továbbra is Bajorország végvári kapitánya, mivel a magyar-szerb határ védelmével Bajorországot is védjük. Kiemelte, hogy a gazdasági kapcsolatok kiválóak, de vanak még fejlesztendő területek. A magyar kormányfő külön beszélt arról, hogy továbbra is szigorú gazdaságpolitikára van szükség, és nem támogatnak olyan uniós gazdaságpolitikát, ami a nemzeti felelőtlenséget erősítené. Orbán Viktor megköszönte Horst Seehofernek azt a beszédét, amit a CSU-kongresszusán mondott, mint mondta, nagyon régóta vártak erre a hangra. Elismeréssel nyugtáztuk, hogy Bajorország keresztény ország volt, és marad - tette hozzá.

Bajorország szövetségre lép a közép-európai országokkal

A miniszterelnök vendéglátója, a tartomány korábbi miniszterelnöke, Horst Seehofer a találkozó előtt egy nappal úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor a jogállami elvek talaján áll, majd a magyar kormányfő meghívásával kapcsolatos kérdésekre felelve elmondta: „Vissza kellene vennünk a gőgösségből, amikor más országokat és politikusokat értékelünk. A gőgösség helyett demokratikus irányultságú, egészséges partnerség kialakítására kell törekedni az Európai Unióban, és Helmut Kohl néhai kancellár iránymutatását követve nemcsak a nagyobb tagállamokkal, hanem Közép- és Kelet-Európa országaival is a lehető legjobb kapcsolatokat kell kialakítani. Ez Bajorország és a CSU érdeke."

zövetséget hoz létre Bajorország a közép-európai államokkal - jelentette be Horst Seehofer bajor kormányfő, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke pénteken a Seeon kolostorban, a CSU szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőcsoportjának és a párt vezetőinek Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után.

Horst Seehofer a magyar kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy

személyesen vezeti a Bajorország és a közép-európai országok együttműködésének további erősítését célzó kezdeményezést.

Rámutatott, hogy Bajorország nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a visegrádi országokkal, mint Franciaországgal és Nagy-Britanniával. Ezért is "bajor érdek a kapcsolatok elmélyítése" - mondta Horst Seehofer.

Alexander Dobrindt, a CSU Bundestag-képviselőinek vezetője hangsúlyozta: