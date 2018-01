Döbbenetes januári időjárás

Pusztító árvíz Németországban, halálos áldozatokat követelő hideg az USA-ban, mindeközben aszfaltolvasztó hőség Ausztráliában, és tavaszt idéző meleg nálunk, Magyarországon. Még csak most kezdődött az év, máris időjárási rekordok dőlnek a világ szinte minden táján. Nézze meg galériánkban a megdöbbentő képeket.

Az Egyesült Államokon 100 éve nem látott hideghullám söpör végig, amely főként az ország középnyugati részét és a keleti partvidéket érinti. A légi közlekedés szinte teljesen megbénult, a közutak pedig járhatatlanok. A massachusettsi Bostonban a napi középhőmérséklet sem kúszik 10 Celsius-fok fölé, ezért Lynnben – ahol a faggyal egy időben áradások is keserítik a helyiek életét – a lakók kénytelenek voltak hátrahagyni jégpáncélba fagyott autóikat.

Németországban nem a fagy, hanem a víz az úr. Január elején heves esőzések sújtották az országot, ezért a Rajna és a Mosella folyó is kilépett a medréből. A Rajna-parti Speyerben mobilgáttal próbáltak meg védekezni.

Mindeközben Ausztráliában tombol a hőség (ott most van nyár). A perzselő melegben és szárazságban egymás után pattannak ki a futótüzek, Tasmania szigetén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a több mint 40 Celsius-fokos hőmérséklet miatt. Akkora a hőség a kontinensen, hogy Victoria államban az aszfalt is megolvadt.

Melegrekordok dőltek meg hétvégén itthon is: szombaton az ország több pontján 17 Celsius-fokot is mértek, vasárnap hajnalban pedig Dunaújvárosban 10,2 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológiai szolgálat korábban azt írta: továbbra is enyhe levegő éri el a Kárpát-medence térségét, így az ország nagy részén folytatódik a tavaszias idő. Hétfőtől azonban már számolni kell csapadékkal és széllel, viszont továbbra is elmaradnak az ilyenkor szokásos mínuszok.