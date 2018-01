Botrányt okozott a prostiügye miatt megbukott politikus

New York állam volt kormányzójával, Eliot Spitzerrel már nem először fordult elő, hogy nem tudott uralkodni az indulatain. Érthetetlen, hogy miért okozott nála dühkitörést egy véletlenül meghallott mondat.

A The New York Post tudósít róla, hogy az alkalmazottak vezették ki Eliot Spitzert a múlt héten egy étteremből, miután húsz percnyi szitkozódását fegyelmezetten tűrték, de csak nem akart lecsillapodni. New York állam egykori demokrata kormányzója kénytelen volt 2008-ban lemondani tisztségéről, mert kiderült róla, hogy VIP-ügyfele volt egy prostituáltakat futtató hálózatnak. Úgy látszik ezzel a szokásával később sem hagyott fel, mert nemrégiben megvádolta egy egykori prostituált, Svetlana Travis Zakharova, hogy 2016-ban szex közben fojtogatta őt és azt mondta neki, hogy lassú és fájdalmas halált fog halni. Talán ennek az újabb botránynak köszönhető, hogy zilált idegállapotban volt január 2-án, bár számos pletyka szól róla, hogy máskor is trágár módon megfenyegette munkatársait vagy éppen a rivális republikánus politikusokat.

Múlt hét kedden Eliot Spitzer betért az Avra Madison Estiatorio nevű étterembe, ahol Jamie Antolini vacsorázott üzleti partnereivel, ahogy elhaladt az asztaluk mellett, éppen meghallotta, amint Antolini arról beszél, hogy szerinte Ken Langone milyen nagyszerű ember. Eliot Spitzernek államügyész korában konfliktusa volt Ken Logane-nel, aki akkoriban a New York-i tőzsde vezérigazgatója volt. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy odament Antolinihez és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal kérte rajta számon, hogy kinek képzeli magát, valamint azt is kilátásba helyezte, hogy fog egy kést és levágja Antolini nemi szervét. Jamie Antolini azt a megoldást választotta, hogy nem reagált a provokációra, de Spitzer többször visszament az asztalához és egyre durvább dolgokat mondott. Miután már egészen közel hajolt Antolinihez, ő is felállt, hogy szükség esetén megvédje magát. Ekkor léptek közbe az étterem alkalmazottai és kivezették Spitzert. Az incidens után nem került sor rendőri intézkedésre, Jamie Antolini nem kíván jogi lépéseket tenni.