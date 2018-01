Betiltották Moldovában az oroszországi hírműsorokat

Aláírta az oroszországi hír- és hírelemző műsorok közvetítésének betiltásáról rendelkező törvényt Andrian Candu moldovai házelnök - jelentette szerdán a moldovai parlament sajtószolgálata a RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint.

A jogszabály értelmében tilos azoknak a hírmagyarázó, katonai vagy politikai tartalmú rádió- és televízióműsoroknak a közvetítése, amelyek a határokon átnyúló televíziózásról szóló európai egyezményt nem ratifikáló országokban készültek. Oroszországban ez nem történt meg.

Mindeközben a szórakoztató és egyéb tartalmú műsorok sugárzása továbbra is engedélyezett. A külföldi propagandával szembeni harcról szóló törvény aláírásának jogával az alkotmánybíróság ruházta fel Candut, miután azt Igor Dodon elnök kétszer is elutasította.

A bírói testület szerint ugyanis az elnök köteles jóváhagyni a dokumentumot, ha azt a parlament kétszer is elfogadta.

Sergiu Sirbu, a parlamenti többséggel rendelkező Európa-barát erőkhöz tartozó demokrata párt képviselője fordult az alkotmánybírósághoz az ügyben, arra hivatkozva, hogy az adott helyzetben ideiglenesen eljáró elnökre van szükség.

A bíró úgy döntött, hogy a televíziózásra és a rádiózásra vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló törvényt ez esetben a házelnök, vagy a miniszterelnök is jóváhagyhatja.

A moldovai államfő szerint a törvény közvetlenül megsérti Moldova állampolgárainak információs szabadságát. Igor Dodon a jogszabály felülvizsgálatát kérte az alkotmánybíróságtól.

A törvényről orosz részről többek között Grigorij Karaszin külügyminiszter-helyettes mondott véleményt, aki szerint a moldovai kormány információs blokádot vezetett be saját népével szemben.

Hasonló eljárást korábban is alkalmaztak Moldovában, amikor tavaly októberben az alkotmánybíróság engedélyezte Candunak, hogy az államfő helyett aláírhassa Eugen Sturza védelmi miniszterré történő kinevezését. Ugyanígy a moldovai házelnök írta alá múlt kedden a külügyminiszter és hat kormánytag kinevezését azután, hogy az alkotmánybíróság felfüggesztette az államfő ezen jogkörének gyakorlását, minthogy Dodon többször is elutasította a miniszterjelöltek megerősítését posztjukon.

A moldovai alkotmány egy közelmúltbeli módosítása csak egyetlen alkalommal engedélyezi az államfőnek, hogy visszautasítsa miniszterek megerősítését a posztjukon.

Dodont 2016-ban a Moldovában első ízben tartott közvetlen elnökválasztáson választották meg.

Úgy tartják róla, hogy Moszkva befolyása alatt áll, miközben a parlament által megválasztott Pavel Filip kormányfő Nyugat-barát irányvonalat követ.