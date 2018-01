Soha nem látott dolog történt Spanyolországban

Története során először áll a pártok népszerűségi listájának az élén a 2005-ben Katalóniában alapított Ciudadanos (Polgárok) áll. A Metroscopia felmérése szerint a centrumpozíciót elfoglaló alakulatra most 27,1 százalék voskolna, míg a kormányt vezető Néppártra csak 23,2.

Ha most rendeznék a parlamenti választásokat Spanyolországban, akkor a Ciudadanos nevezetű alakulat nyerne a voksok 27,1 százalékával - derült ki a Metroscopia kutatásából, amit az El Pais közölt. Az ibériai ország történetében most először áll a népszerűségi lista élén a 2005-ben Katalóniában alapított alakulat. A Ciudadanos az elmúlt hónapokban folyamatosan erősödött,de nem tudott a harmadik helynél előrébb jönni. A december 21-i előrehozott katalán választáson a Ciudadanos győzött, ami újabb lendületet adott liberális-centrista alakulatnak.

A második helyen a kormányzó Néppárt áll 23,2 százalékkal, a harmadik helyen a spanyol szocialisták állnak 21,6 százalékkal, míg negyedik helyen a szélsőbaloldali-populista Podemos áll 15,1 százalékkal. A Ciudadanos jelenleg kívülről támogatja a Mariano Rajoy vezette Néppártot. A két alakulat közösen egyébként a szavazók 50,3 százalékának a bizalmát bírja.

Mint arról korábban beszámoltunk, a decemberi katalóniai előrehozott választás nemcsak az északkeleti tartomány életét befolyásolta, hanem a teljes spanyol belpolitikát is átalakíthatja. A Ciudadanos nevezetű párt győzelme Katalóniában országosan is megemelte az alakulat támogatottságát, és a legfrissebb felmérések szerint már a legnagyobb erő az ibériai országban. Mit is akar ez a 2005-ben alakult párt, és hogyan alakíthatja át a spanyol belpolitikát?