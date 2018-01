Kivégzés az internetezésért? Mutatjuk a legszigorúbb helyeket

Van, ahol tilos a vonaton csókolózni, és van, ahol a rágózást büntetik szigorúan. Máshol pedig halálbüntetés járhat az internetezésért. Összeszedtünk tíz furcsa törvényt a világ minden pontjáról.

10. Szingapúrban tilos rágózni

A furcsa törvényt azért vezették be, mert a megunt rágót ahelyett, hogy a kukába dobták volna, sokszor a metró kocsik ajtószenzoraira ragasztották az emberek, késéseket és leállásokat okozva.

De súlyos bírságot kaphat Szingapúrban az is, aki az utcán eldob egy cigarettacsikket vagy egy csokipapírt.

Ha pedig valaki a liftben vizel, a felvonóban lévő vizeletdetektor azonnal észleli, és értesíti a rendőrséget, az ajtó pedig bezárul.

9. Ne lépjen pénzre Thaiföldön

Azok ugyanis a királyokat ábrázolják, és így, ha rálép valaki, azzal megalázza a királyokat. De minden olyan cselekmény tiltott, ami bármely módon a király személyét, a monarchiát vagy a buddhizmust kigúnyolja. Érdekessség még, hogy ebben az országban egy thai ember fejét megérinteni, ha törvénytelennek nem is, de illetlenségnek számít.

8. Ahol törvénytelen terepmintás ruhákat viselni

Barbados szigetén minden álcázó színekkel ellátott ruha viselése illegális.

Ezt a törvényt azért hozták, mert az ilyen ruhadarabokat kizárólag a helyi Kábítószer- és Védelmi erő viseli. Ha ennek ellenére mégis ilyen ruhát vesz fel az ember, könnyen lehet, hogy megbírságolják őt.

7. Tiltott szerencsejáték

Tét nélkül ugyan lehet játszani, de három hónap börtönbüntetés és pénzbírság jár Indiában azért, ha valaki pénzben játszik kártyán vagy más szerencsejátékokon. Csak a lottó és a lóverseny engedélyezett.

6. Se csók, se büdös szendvics

Ausztriában tilos a vonaton csókolózni. Ezt a törvényt azért hozták, mert így szerették volna a

jó ízlés határait és a köztisztességet megvédeni.

De a kalauz azért is megbüntetheti az utazókat, ha azok büdös ételt esznek.

Nemcsak leszállíthatja a vonatról, hanem tizenötezer forint értékben is megbüntetheti azokat, akik megszegik ezeket a szabályokat.

5. Nem csak a csókot tiltják

Az Oregon állambeli Willowdale-ben törvénybe ütközik a csúnya beszéd a szerelmesek között. Ha például a szomszéd a fal túloldaláról lihegést, nyögdécselést vagy az ágy nyikorgását meghallja, esetleg azt, hogy a pár obszcén szavakat használ együttlét közben, kihívhatja a rendőrséget.

4. Pénzbírság a galambok etetéséért

Velencén betiltották a galambok etetését, ugyanis az állatok nagyon elszaporodtak a városban, és hatalmas károkat okoznak a szobrokon.

3. Internetezés Észak-Koreában

Míg a marihuána termesztése, fogyasztása és eladása legális Észak-Koreában, addig az internetet

csak az használhatja, aki külön engedélyt kap rá.

Aki ennek ellenére megszegi a törvényt, és ellátogat egy weboldalra, börtönbüntetés, sőt akár halálbüntetés is várhat rá.

2. Házasság a halott vőlegénnyel

Franciaországban legális hozzámenni egy halotthoz.Ezt a törvényt 1959-ben hozták, amikor egy dél-franciaországi gát áttört, a víz pedig magával sodort több mint négyszáz embert. Köztük egy terhes nő vőlegényét is. A fiatal nő annyira rossz lelkiállapotba került, hogy az akkori elnök törvénybe iktatta, hogy összeházasodhatnak a halott férfival. A furcsa törvény azóta is él, de a nem mindennapi házassághoz előbb be kell bizonyítani, hogy a pár már korában is tervezte az esküvőt.

1. Szavazni kötelező

Az első helyre is Észak-Korea került, ahol senki sem hagyhatja ki a választásokat. Egyszerűen kötelező szavazni, annak ellenére is, hogy persze színház az egész, valódi választás nincs a diktatúrában. Észak-Koreában x azok neve mellé kerül, akiket nem szeretnének hatalmon látni az emberek.Kim Dzsongun diktáror neve mellé X-et tenni viszont illegális, és halálbüntetést von maga után.