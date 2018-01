Nincs már esély arra, hogy az egy hete a Kínai-tengeren lángoló iráni olajszállító hajó legénységéből bárki is életben legyen - jelentette be vasárnap az iráni mentőcsapat szóvivője az iráni állami televízióban. Nem sokkal később a kínai hírügynökség azt is közölte: a hajó elsüllyedt.