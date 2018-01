A franciák több segítséget várnak a migrációs krízis kezeléséhez

A francia kormány azt szeretné, ha London nagyobb mértékben járulna hozzá az észak-franciaországi Calais-ben tartózkodó és onnan Nagy-Britanniába átjutni próbáló illegális bevándorlókkal kapcsolatos költségek fedezéséhez – mondta Gérard Collomb francia belügyminiszter a Le Journal du Dimanche című, vasárnap megjelenő hetilapnak adott interjúban.

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön találkozik Theresa May brit miniszterelnökkel a Londontól délre található Sandhurstben. A megbeszélés egyik témája lesz a két ország közötti határőrizeti egyezmény, a Le Touquet-megállapodás esetleges felülvizsgálata. A francia elnöki hivatal január elején azt közölte, hogy a két ország vezetője a migrációs válságról, és azon belül a calais-i közös határőrizet – amely egyben a schengeni övezet határa is – javításának eszközeiről is tárgyalni fog.

Azt szeretném elérni, hogy az egyezményt kiegészítsük olyan konkrét intézkedésekkel, amelyeknek költségeit a britek állnák – mondta a belügyminiszter az interjúban. Gérard Collomb azt is elvárja a britektől, hogy több migránst vegyenek át Franciaországtól.

Az észak-franciaországi kikötőváros,

Calais több mint harminc éve a kontinensről Nagy-Britanniába átjutni vágyó illegális bevándorlók gyűjtőhelye. A helyzet megoldására 2003 februárjában Le Touquet városában aláírt és 2004-ben életbe lépett kétoldalú egyezmény alapján a brit határőrizeti szervek a franciaországi határátkelési pontokon szűrhetik a Nagy-Britanniába tartó utasforgalmat, és a francia oldalon tarthatják azokat, akiknek belépését bármilyen okból nem engedélyezik.

A brit kormány ennek fejében eddig több tízmillió euróval támogatta a határőrizet és a kikötői infrastruktúra megerősítését Calais-ban, a La Manche csatorna francia partján fekvő kikötővárosban, amelynek közelében 2016 őszig több ezer migráns élt a "dzsungelként" emlegetett táborban, megpróbálva átjutni a brit oldalra. Az előző francia kormány másfél évvel ezelőtt közel 8 ezer migránst elszállított több száz vidéki befogadó központba.