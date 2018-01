Gyorsan terjed a diftéria Jemenben

Gyorsan terjed a diftéria, azaz a torokgyík Jemenben, ahol december 22. óta több mint kétszeresére nőtt a feljegyzett megbetegedések száma - közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sajtófelelőse a világszervezet genfi székhelyén.

A legutóbbi adatok szerint 678 diftériás megbetegedést és a betegségnek tulajdonítható legalább 48 halálesetet jegyeztek fel. Előbbi több mint kétszerese a WHO által december 22-én közölt 333 esetnek - jelentette be Fadéla Chaib, hozzátéve, hogy mintegy két és fél millió adag oltóanyagot szállítottak Jemenbe a járvány megfékezésére.Az ENSZ és a nemzetközi segélyszervezetek kedden azt kérték a jemeni polgárháborúban a kormányt légierővel segítő szaúdi vezetésű arab koalíciótól, hogy tartsa tovább nyitva a nyugat-jemeni Hodeida város tengeri kikötőit, hogy az életmentő szállítmányok továbbra is bejuthassanak a térségbe.

A Szaúd-Arábia vezette arab katonai szövetség tavaly megerősítette Jemenre elrendelt blokádját azután, hogy a síita húszi felkelők kilőttek egy ballisztikus rakétát Jemen területéről a rijádi nemzetközi repülőtérre november elején. A koalíció azonban később feloldotta blokádját Hodeida tengeri kikötői, valamint a húszi lázadók kezén lévő főváros, Szanaa repülőtere körül, hogy szabad utat biztosítsanak a humanitárius segélyeknek. Az arab katonai szövetség január 19-ét jelölte meg a hodeidai kikötők nyitva tartásának határidejéül.

Az ENSZ által a jemeni helyzetről múlt szombaton kiadott jelentés szerint az arab-félszigeti ország 28 millió lakosa mélységes nyomorúságban él. A harcokban és a légitámadásokban több mint 10 ezer civil - az UNICEF keddi jelentése szerint több mint ötezer gyerek - halt meg, több mint hétmillióan éheznek, és 19 millióan nem tudják, másnap honnan szereznek élelmet. Az egészségügyi ellátás összeomlott, a kolerajárvány egymillió embert érint.

Jemenben több mint három éve dúl polgárháború a kormányerők és a húszi felkelők között, akik 2014 szeptemberében elfoglalták a fővárost, Szanaát, és jelentős területeket vontak ellenőrzésük alá az ország északi részén. A lázadók ellen 2015 márciusában lépett hadba a kormányt légierővel segítő arab koalíció.