A kijelölt román miniszterelnök interjúján nevet egész Románia

Viorica Dăncilă európai parlamenti képviselő, a Román Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányfő-jelöltje júliusban egy nagyon kínos interjút adott a The Parliament Magazine nevű brüsszeli lapnak.

A szocialista politikus még a legkönnyebb kérdésekre sem tudott érdemben felelni.

A román EP-képviselő a következő válaszokat adta:

Hogyan fejezné ki ön három szóban a politikai/vezetési stílusát?

Viorica Dăncilă: Megengedik, hogy erre később válaszoljak? Szerintem ez a három dolog az egyensúly, a kezdeményezőképesség, a kommunikáció és a nyitottság más emberekkel szemben.

Milyen személyes döntései vannak önnek?

Voltak olyan helyzetek, amikor nehézségekkel küszködtem, de mindig megtaláltam a megoldást. Mindenkinek vannak ilyen pillanatai. Ami igazán számít, az erő megtalálása saját magunkban, hogy tudjuk folytatni azt, amit elkezdtünk. Mindig az elveink kell irányítsanak.

Az ön által olvasott könyvek közül melyik volt az, amely a leginkább inspirálta?

Szeretek olvasni és mindig igyekszem időt találni rá. Szerintem amit olvasunk, az befolyásol minket és a problémamegoldó készségünket is.

A munkatársai közül ki inspirálta önt a legjobban és milyen módon?

Nincs példaképem az életemben és a politikában sem. Általában megfigyelem azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom és igyekszem tanulni a hibáikból.

A karrierje során mi volt a legapróbb változtatás, amit megvalósított, és mégis a legtöbb pozitív hozadéka volt?

Először a helyi közigazgatásban vállaltam munkát. Keményen dolgoztam és időközben sokat tanultam. Helyi szintről az Európai Parlamentbe kerültem, de a kemény munka és a pozitív jellegű változtatás vágya megmaradt bennem.

Tehát a politikai stílusára vonatkozó kérdésre csak némi gondolkodás után tudott válaszolni, három szó helyett négy fogalommal, nem tudott megnevezni egyetlen személyes politikai cselekedetet és sikeres változtatást sem és úgy tűnik egy könyvet sem olvasott. És példaképe sincs.

Pontosabban egy személy mégis lehet, ő Liviu Dragnea a Román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, akinek a bábja, hiszen a dél-romániai Teleorman megyében, ami az ország legszegényebb része, az ő keze alatt dolgozott.

Mint már megírta az Origo, a képviselőház elnöki tisztségét betöltő Dragneát két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert a 2012-es népszavazáson csalásra biztatta a választási bizottságot az érvényességi küszöb elérése érdekében.

Ezért nem lehet ő miniszterelnök, és így a leghűségesebb strómanjait jelöli ki erre a tisztségre, akik átlagosan hat hónapig maradnak hivatalban.

A forgatókönyv rendszeresen az, hogy a strómanok párhuzamos hatalmi struktúra kiépítésébe kezdenek, de ekkor a házelnök nyomására a PSD megvonja tőlük a bizalmat.

Dăncilă asszonyt - aki amúgy a párt nőszervezetének is az elnöke - azért választotta Dragnea a miniszterelnöki tisztségre, mert nagyon gyenge karakter és száz százalékban hűséges hozzá.

A román jobboldali sajtó nem sok jóra számít Viorica Dăncilă esetleges kormányfői kinevezése esetén

A Hotnews.ro hírportálon Dan Tapalaga "Jó hír: az első női miniszterelnök" című írásában azt fejtegeti, hogy a címen kívül semmi sem szól az EP-képviselő mellett. A szerző szerint Liviu Dragnea minden nőt megsértett és a nemi egyenlőség nemes eszméjét is bemocskolta azáltal, hogy a hozzáértés, és valós érdemek helyett kizárólag a szolgalelkűség és engedelmesség alapján javasolt egy nőt az egyik legmagasabb tisztségre. "Nem egy európai figura jön Brüsszelből a kormány élére, hanem olyan, aki bizonyított már az igazságszolgáltatás ellen folytatott háborúban" - írta Tapalaga arra utalva, hogy a tavaly februári korrupcióellenes óriástüntetések idején Dăncilă az Európai Parlament szószékéről bírálta a tüntetőket, mondván, hogy a büntetőjogot az alkotmánysértő előírások kiigazítása miatt módosította a PSD-kormány.

A jobboldali liberális kötődésű Adevărulban Ştefan Vlaston úgy vélekedik: Dăncilă csak egy "áldozati bárány", akit a PSD azért lök a jobboldali elnök elé, hogy az "megmutathassa izmait", amint tette azt 2016 decemberében a választások után, amikor visszautasította a PSD első kormányfő-jelöltjének, Sevil Shhaidehnek a kinevezését. A szerző szerint az a Mihai Fifor eddigi védelmi miniszter lesz a következő román kormányfő, akit Iohannis ügyvivő miniszterelnöknek nevezett ki.Vlaston azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a PSD csapdát állított az elnöknek és a közigazgatási tapasztalat nélküli EP képviselő kinevezésére tett javaslattal éppen az elutasítást akarja kiprovokálni, hogy ürügyet keressen az államfő felfüggesztésére.

Az Adevărul publicistája úgy értékeli, Iohannis akkor tenné igazán nevetségessé a PSD-t, ha megbízná kormányalakítással Dăncilăt, de sajnos ez a román gazdaság és az ország külföldi megítélése szempontjából is drámai következményekkel járna.

A szociálliberális kormánykoalícióhoz egyébként közel álló Jurnalul National is azzal a címmel számolt be Dăncilă jelöléséről, hogy Teleorman megye "szerzi meg" a kormányfői posztot, ezzel is azt hangsúlyozva, hogy a szintén teleormani pártelnök emberéről van szó.

Adrian Ilie még egy szóviccet is megengedett magának erről a témáról: a Dăncilă - docila (engedelmes) szópár hasonló hangzását kihasználva Engedelmes Vioricának nevezte az egyik alcímben a PSD kormányfőjelöltjét.

Viorica Dăncilă elhatárolódott Tudose akasztással fenyegetőző kijelentésétől

Az európai parlamenti képviselő január 13-án közleményben határolódott el Mihai Tudose kormányfő fizikai erőszakra buzdító mondataitól, ugyanakkor hozzátette, hogy ő sem ért egyet az erdélyi magyar közösség autonómiatörekvéseivel, mert az egységes román nemzetállam alkotmányos elve nem képezheti alku tárgyát.