Spontán esküvőt tartott Ferenc pápa

Chile felett mondták ki a boldogító igent, ez volt az első alkalom, hogy Ferenc pápa a levegőben celebrált esküvőt.

A LATAM légitársaság gépének két légikísérője - Paola Podest és Carlos Ciuffardi - az utazás alatt elmesélte Ferenc pápának, hogy 2010-ben ugyan polgári házasságot kötöttek, de az abban az évben történt földrengés megrongálta a templomot, ahol az egyházi esküvőt tervezték, így a szertartás akkor elmaradt.

Az egyházfő ekkor azt kérdezte: Össze akarnak házasodni? Akkor csináljuk meg most - mondta és felajánlotta a párnak, hogy ott rögtön, a Santiagóból az észak-chilei Iquique város felé tartó repülőgép fedélzetén összeadja őket az egyház szertartása szerint is. A pár örömmel elfogadta a nem mindennapi ajánlatot, és mondta ki másodszor is a boldogító igent - jelentette a Kathpress katolikus hírügynökség. A szertartáson a pápa külföldi útjainak szervezésével megbízott Mauricio Rueda Beltz volt a tanú.

Greg Burke vatikáni szóvivő elmondta: ez volt az első alkalom, hogy pápa ilyen körülmények között adott össze egy párt. Hozzátette, hogy az egyházfő kíséretét is igencsak meglepte Ferenc pápa spontán kezdeményezése. "De úgy vélem, a házasságkötés érvényes" - jegyezte meg a szóvivő.