A pozsonyi parlament által nemrég elfogadott törvény értelmében Szlovákiában az idei évtől minden templomi esküvő után hivatalosan 10 eurós (3100 forint) adminisztrációs díjat kérnek az ifjú pároktól. Viszont a polgári esküvők hivatalosan továbbra is ingyenesek. A petíciót aláírók szerint a törvény diszkriminatív, és annak mihamarabbi visszavonását követelik a kormánytól.

Északi szomszédunknál 2018. január 1-vel lépett hatályba az a jogszabály, amely szerint a templomi szertartás 10 eurójába kerül az ifjú párnak. Milan Muska, a Szlovák Települések és Városok Szövetségének (ZMOS) alelnöke a Szlovák Távirati Irodának (TASR) azt nyilatkozta, hogy a törvénymódosítást maguk az anyakönyvvezteők kezdeményezték.

Az egyházi anyakönyvet vezetők arra hivatkoztak, hogy az ottani előkészület sokkal időigényesebb, mint egy polgári szertartás esetén. Ezért kérték a minimális díj hivatalos bevezetését, és nem fogadjuk el azt, hogy ez egy szándékos diszkriminatív intézkedés lett volna. Az más kérdés, hogy most lehetne arról is vitázni, hogy tegyük akkor fizetőssé a polgári szertartásokat is.

- mondta Muska.

Egyébként a törvényt pár hónapja fogadta el a Szlovák Nemzeti Tanács ( pozsonyi parlament) az ún. e-Government csomagon belül, amelyet a kormány alelnöki hivatala terjesztett be a már fent említett szövetség (ZMOS) kezdeményezésére.

A szolvákiai Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) peticiót indított, amelyet eddig már mintegy 12 ezren írtak alá, és amelyben a kormány alelnökétől, Robert Kalinak belügyminisztertől azt követelik, hogy sürgősen intézkedjen a jogszabály eltörléséről.

Nyílván nem attól tartunk, hogy a jegyes párokat ez az összeg eltántorítja majd a közös házasélettől, hanem itt elvi problémáról van szó - jegyezte meg Pavol Kossey, a fórum alelnöke.

A témában a parlamenten kívüli Kereszténydemokrata Párt (KDH) is felemelte a szavát.

A kormány ahelyett, hogy támogatná a házasság intézményét, szándékosan bünteti az ifjú pártokat. Természetesen mi is a törvény azonnali visszavonást kérjük

- tette hozzá Stana Zupa, a párt szóvivője.

A petícióval kapcsolatban Andrea Dobiasová, szlovák belügyi szóvivő csütörtökön kijelentette, hogy sürgősséggel megvizsgálják az ügyet, és a tiltakozó akció kezdeményezőivel készek mihamarabb tárgyalóasztalhoz ülni, hogy mindenki számára megnyugtató megoldás szülessen.

Az Origo utánajárt, hogy mi a helyzet jelenleg idehaza a témában. Budapesten a XII. kerületi ( Hegyvdéki Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal anyakönyvezetői csoportvezetőjétől, Mészáros Ágnestől megtudtuk, hogy

az ide vonatkozó 2010-es jogszabály értelmében minden önkormányzat maga dönthet a díjszabásokról, de csak a munkaidőn kívül tartott polgári szertartásoknál. Azaz munkanapokon ( hétfő-péntek), a hivatalos munkaidőben tartott polgári esküvők idehaza is ingyenesek.

A Hegyvidéki Önkormányzatnál a munkaidőn kívüli, persze a legtöbbször hétvégén tartott szertartásoknál 12 000 és 60 000 forint között mozog a ceremónia ára, amiről természetesen számlát adnak. Az összeg nagysága sok mindentől függ. Például attól is, hogy szűk családi körben, vagy százfős vendégsereg előtt történik a " boldogító Igen" kimondása. Hisz ez esetben az összeg a bérelendő terem nagyságtól is függ.

Megkerestük a XII. kerület egyik legnagyobb katolikus templomának plébánosát is. A Városmajori Jézus Szíve Plébánia vezetője, Lambert Zoltán atya elmondta, hogy egyházmegyénként változhatnak az esküvői szertartások díjszabásai. Náluk az Eszergom-Budapesti Főegyházmegye által megszabott összeget kérik el nyugta ellenében. Lambert atya kissé rá is csodálkozott a szlovákiai tiltakozó akcióra.

Ahogy fogalmazott, nem titok, hogy idehaza "ősidők óta" fizetni kell a katolikus templomokban tartott szertartásokért, függetlenül attól, hogy milyen nap, melyik napszakában történik az esketés. A Városmajori Plébánián egyébként egységesen 30.000 forintos "stóla-pénzt" kérnek az ifjú pároktól.