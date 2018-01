Szergej Lavrov: Az Egyesült Államok nélkül vége az iráni atomalkunak

Vége az Iránnal kötött többhatalmi nukleáris megállapodásnak, ha az Egyesült Államok egyoldalúan felmondja azt – fogalmazott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ New York-i székházában tartott sajtókonferenciáján pénteken.

Az orosz diplomácia irányítója Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentésére reagált. Trump ugyanis – miután aláírta a dokumentumot arról, hogy Irán betartotta a 2015-ben kötött nemzetközi megállapodásban foglaltak előírásait – közölte, hogy amennyiben az elkövetkező 120 napban nem vizsgálják felül és nem korrigálják a megállapodás egyes passzusait, az Egyesült Államok egyoldalúan kilép az egyezményből.

Lavrov szerint az iráni atomalku még nem halott, a felülvizsgálat következő amerikai időpontjáig érvényben van. "De ezt az egyezményt nem lehet végrehajtani, ha az egyik fél egyoldalúan kilép abból. Akkor darabjaira esik majd és nem lesz érvényes megállapodás" – fogalmazott az orosz politikus.

Szergej Lavrov reagált a Szíriával és a palesztinok segélyezésével kapcsolatos amerikai szerepvállalásra és álláspontra is.

Az észak-szíriai konfliktusban játszott amerikai szerepet firtató újságírói kérdésre válaszolva a miniszter leszögezte: "tény, hogy az amerikai haderő nagyon komolyan részt vesz alternatív kormányzati szervezetek felállításában Szíria nagy kiterjedésű vidékein. És ez természetesen teljes mértékben ellentmond az ENSZ Biztonsági Tanácsában több alkalommal is kinyilvánított kötelezettségvállalásainak Szíria szuverenitása és területi épsége tiszteletben tartásáról".

Lavrov idézte Rex Tillerson amerikai külügyminisztert is, aki – mint állította – többször is azt mondta neki, hogy az amerikaiak szíriai jelenlétének egyetlen oka a küzdelem az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen. "Most már sokkal hosszabb távú terveik vannak" – fűzte hozzá az orosz politikus, majd leszögezte: "mi számolni fogunk ezzel és keressük a megoldásokat, amelyek biztosítják majd, hogy Szíria szuverenitását ne tegyék tönkre".

A palesztinokat segítő ENSZ-szervezetnek (UNWRA) nyújtott amerikai hozzájárulás több mint felének visszatartásával kapcsolatban Lavrov azt hangsúlyozta, hogy ez a döntés "komolyan aláássa a palesztin menekültek alapvető szükségleteinek biztosítását". Hozzátette: Moszkva konzultál az ENSZ-szervezet valamennyi tagjával, s ezt követően "majd meglátjuk, mit tehetünk".