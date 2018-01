Migránsbandák uralják az utcákat Malmőben

A Ripost.hu írt arról, hogy a svédországi Malmőben november óta öt csoportos nemi erőszakot követtek el, és lassan a rendőrség kezdi elveszíteni az uralmát a város felett. A migránsbűnözés nem ismer határokat, olyannyira, hogy már a valódi menekültek is félnek. Folyamatosak a rendőrök elleni támadások: két hónapon belül két kézigránátos támadást is intéztek ellenük.

Mint arról a Ripost beszámolt, a bevándorlással erősen érintett 350 ezer fős svéd nagyvárosban, Malmőben lassan teljes a káosz, félnek az emberek, és a rendőrség kezdi elveszíteni a lakosság védelméért folytatott harcot a menekültek agressziójával szemben.

A beszámolók szerint a helyi rendőrség egyre többször jelent úgy bűncselekményekről, hogy az elkövető személye homályban marad. Ilyenkor arra hivatkoznak, hogy a nyomozás érdekei miatt fontos a titkolózás, azonban sokan úgy vélik, hogy nem akarnak pánikot kelteni a lakosságban azzal, hogy tudassák mekkora mértéket öltött a migránsbűnözés.

Az elmúlt időszakban két kézigránátos támadás is volt Malmőben: december végén egy rendőrautót robbantottak fel, most csütörtökön pedig egy rendőrállomás ellen intéztek hasonló támadást.

Nem csoda, hogy a helyi lakosság is panaszkodik. Egy 55 éve Malmőben élő görög férfi elmondta, hogy az elmúlt tíz évben teljesen kicserélődött a lakosság, és jelentősen megugrott a migránsbűnözés ezzel arányosan. Szerinte inkább a teljes politikai elitet kéne leváltani, ezzel lehetne segíteni a kialakult problémán.

Svédországban komoly problémát okoz az iszlamizálódás, illetve a migránsbűnözés. A nők gyakran nem mernek sötétedés után kimenni az utcára, és kerülik a rövidebb szoknyák viselését.

Joakim Lamotte svéd újságíró megkeresett egy menekültekkel foglalkozó önkéntest, aki elmondta, hogy már a valódi menekültek is rettegnek Malmőben:

Egyre több Szíriából és Afganisztánból érkezett valódi menekült is azt mondja, hogy nem akarnak Malmőben maradni. A város ugyanis szerintük már annyira veszélyes, hogy féltik a saját és családjuk életét is.

Ezt a felvetést erősítette meg egy iraki menekült is, aki szerint

már semmivel sem jobb a helyzet Malmőben, mint a háború sújtotta Irakban.

Az aktivista két lányát is megerőszakolták, és csak a lakosság segítségével tudták kézre keríteni az elkövetőket, mivel a rendőrség tehetetlen volt.