Svédországban minden nyolcadik nőt megerőszakolnak

A 888.hu a svéd bűnügyi statisztikai hivatal adatai alapján számolt be arról a megdöbbentő hírről, hogy Svédországban átlagosan minden nyolcadik nőt megerőszakolnak. A 888 megírta azt a tényt is, miszerint a 2007-hez, azaz tíz évvel ezelőttihez képest 34 százalékkal nőtt a nemi erőszakok száma Svédországban és ha ez a tendencia folytatódik, akkor húsz év múlva minden ötödik nő nemi erőszak áldozatává válhat.

A svéd bűnügyi statisztika hivatal hozta nyilvánosságra a megdöbbentő adatokat, azaz, hogy 2017-ben 7 230 nemi erőszakra került sor Svédországban. Ez azt jelenti, hogy a svéd nők valamivel több mint 12 százalékát, azaz 8 nőből egyet megerőszakolnak az élete során.

A számítás módját is leírja a 888.hu: Jelenleg 5 millió nő él Svédországban. Az átlagéletkor 85 év, és ha évente 7 230 nőt erőszakolnak meg, azaz összesen 614 550 nemi erőszakra kerül sor egy nő átlagos élettartama alatt, akkor az azt jelenti, hogy nyolcból egy nőt megerőszakolnak élete során.

A cikk beszámol arról is, hogy a 2016-os évhez képest 10 százalékos növekedés következett be a nemi erőszakok számában, akkor ugyanis 6720 erőszakos nemi bűncselekményre került sor,De megírja azt is a cikk, miszerint a 2007-hez, azaz tíz évvel ezelőttihez képest 34 százalékkal nőtt a nemi erőszakok száma Svédországban és ha ez a tendencia folytatódik, akkor húsz év múlva minden ötödik nő nemi erőszak áldozatává válhat.

Bár a beszámoló nem teszi hozzá, de erőszakos nemi bűncselekmények számának ilyen mértékű megugrása egyértelműen összefüggésben van a svédországi bevándorlás megerősödésével, és a 2015-ben elinduló migrációs válsággal.

Pár napja számoltunk be arról, hogy Malmőben a rendőrség kezdi elveszíteni az uralmát a város felett a migránsbűnözés miatt.

Csak november óta öt csoportos nemi erőszakot követtek el a 350 ezer fős svéd nagyvárosban. De folyamatosak a rendőrök elleni támadások: két hónapon belül két kézigránátos támadást is intéztek ellenük.

Akkori cikkünkben leírtuk azt is, hogy már a Malmőbe korábban érkezett, valódi menekültek sem akarnak a városban maradni, mert féltik a saját és a családjuk életét.