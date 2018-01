Egy 66 éves nőnek több mint tíz alkalommal sikerült átjutnia a biztonsági ellenőrző pontokon, repülőjegy, illetve útlevél nélkül. Most a chicagói O'Hare reptéren kapták el.

A 66 éves nő egy Londonba tartó gépre próbált meg feljutni jegy és útlevél nélkül, amikor a biztonságiak elkapták. Marilyn Hartman az Illinois állambeli Grayslake-ben él, és úgy tűnik, a

kedvenc hobbija az ingyen utazás, 2014-ben nyolc alkalommal, míg 2015-ben két hónapon belül kétszer kapta el

a chicagói reptér biztonsági szolgálata. Ezen kívül jól ismerik a hölgyet a kaliforniai és arizonai repülőtér biztonsági emberei is -írja a Fox News.

2015-ben egy évre még börtönbe is zárták, ahonnan próbaidőre egy idősek otthonába került. Legutóbb már két napja a reptéren bolyongott - ezt bizonyítják a biztonsági kamerák felvételei is - és a British Airways hétfői járatára akart feljutni úgy, hogy elvegyült az utasok között. A forrás azt nem tudta megmondani, hogy az idős hölgy hogyan tudott átjutni a biztonsági kapukon. A nő miután feljutott a gépre, a mosdóban elbújt, majd a felszállás után keresett magának egy szabad ülőhelyet. A repülőgép kapitánya, miután az utaskísérők jelentették, hogy van egy potyautasuk, már jelezte is a londoni Heathrow reptérnek a hölgyet. Hartmant egy következő járattal visszaküldték az államokba, ahol letartóztatták.

A reptér biztonsági szolgálatának szóvivője elmondta, hogy Hartmant ugyan átvizsgálták a biztonsági ellenőrző pontokon, de nem tudja megmondani, hogy jegy nélkül hogyan jutott tovább.