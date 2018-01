Az EU a mi pénzünkből akarja "integrálni" az illegális migránsokat

Az Európai Bizottság (EB) útmutatót tett közzé az uniós tagállamok országos és regionális hatóságai számára, amely az integrációs stratégiák és kezdeményezések tervezésében, valamint a megvalósítást finanszírozó uniós források közötti eligazodásban nyújt segítséget - közölte Dimitrisz Avramopulosz, az EB migrációs politikáért és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős biztosa, Brüsszelben.

A görög származású Avramopulosz tájékoztatása szerint a dokumentum az olyan helyi integrációs stratégiák kidolgozását könnyíti meg, amelyek még a jelenlegi, 2020-ig terjedő költségvetési időszakban előirányozott uniós forrásokból részesülnek támogatásban.

"Ahhoz, hogy Európa továbbra is virágozzék, és társadalmainkat a jövőben is az összetartás és a befogadás jellemezze, nagyon fontos, hogy minden erőnkkel elősegítsük az integrációt. Az elkövetkezendő években ez lesz a prioritásunk. A migráció csak akkor nyit meg valódi lehetőségeket mind a lakosság, mind a migránsok és a menekültek számára, ha az újonnan érkezők sikeresen be tudnak illeszkedni a társadalomba" - mondta.

Tehát másképp, Dimitrisz Avramopulosz, uniós biztos véleménye alapján a kontinens virágzásának a biztosítéka az illegális migránsok „integrációja". A bevándorlás jelentette biztonsági kockázatokról és a terrortámadások áldozatairól „természetesen" nem beszélt.Szerinte a jövőben az integráció lesz az EU prioritása, tehát még véletlenül sem a keleti tagállamok felzárkóztatásának a segítése, vagy az iszlám terrorizmus elleni harc!

Corina Cretu, a kohéziós politikáért felelős biztos kijelentette, az unió amellett kötelezte el magát, hogy a migrációs kihívást lehetőséggé alakítja át a társadalom és gazdaság számára. A közzétett útmutató célja, hogy hozzájáruljon azoknak a tagországi integrációs kezdeményezéseknek a sikeréhez, amelyekhez az EU is biztosít forrásokat.

Az útmutató szerint az átfogó és hatékony hosszú távú integrációs stratégiáknak öt fontos területre kell kiterjedniük: a befogadásra, az oktatásra, a foglalkoztatásra, a lakhatásra, és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésre. A dokumentum felsorolja az öt kiemelt terület legsürgetőbb kihívásait és megfelelő támogató intézkedéseket is javasol hozzájuk, és ismerteti, hogy az egyes intézkedésekhez mely uniós forrásból lehet támogatást igényelni.

A román EU-s biztos „elfelejtett" arról beszélni, hogy ezeknek a költségeit mégis kik fogják áll? Nyilván az uniós adófizető polgárok és még véletlenül sem a migráció okozói, tehát a Soros Györgyhöz köthető, bevándorlást szervező álcivil szervezetek, vagy a migránsokat felelőtlenül behívó nyugati politikai „elit".

Mint a tájékoztatón elmondták, a tagállamok és a régiók az uniós finanszírozási lehetőségek széles skáláját vehetik igénybe különböző típusú integrációs kezdeményezéseikhez, amelyek lehetővé teszik például, hogy a migránsok érkezésük után nyelvórákra járjanak, egészségügyi ellátásban részesüljenek, vagy hogy segítséget kapjanak a munka- és lakáskereséshez és a társadalomba történő beilleszkedéshez.