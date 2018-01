Véget ért a Save the Children dzsalalábádi irodája elleni támadás

Véget a Save the Children nemzetközi segélyszervezet dzsalalábádi irodája ellen szerdán intézett fegyveres támadás, amelynek elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett - közölte az ArianaNews afgán televízió Nangarhar tartományi szóvivőre hivatkozva.

Vége a harcoknak - jelentette be Attaullah Hugjani.

Legfrissebb értesülések szerint a támadásban legkevesebb kilenc ember vesztette életét.

A segélyszervezet két munkatársa, egy biztonsági őr, illetve a biztonsági erők egyik tagja. Öt támadóval a biztonsági erők végeztek.

A segélyszervezet 46 dolgozóját mentették ki a háromemeletes épület egyik megerősített "biztonsági helyiségéből" még az idő alatt, hogy folytak az összecsapások.

Hugjani elmondta, hogy legalább huszonhatan megsebesültek, köztük hat rendőr.

Korábbi közlése szerint elsőként egy öngyilkos merénylő hozta működésbe a testére erősített pokolgépet a szervezet irodájának épülete előtt, s a robbanás következtében lángba borult a közelben parkoló több jármű. Ezután a biztonsági erők egyenruháját viselő fegyveresek törtek rá az irodára.

Egy szemtanú a dpa német hírügynökségnek arról számolt be, hogy az egyik szélsőséges az épület harmadik emeletén barikádozta el magát, és onnan lőtt a biztonsági erők tagjaira.

A Save the Children egyike a legnagyobb segélyszervezeteknek Afganisztánban.

A nem kormányzati szervezet számos afgán tartományban tevékenykedik 1976 óta, főképpen az egészségügy és az oktatást területén nyújt támogatást gyerekeknek és anyáknak.

Az Iszlám Állam a szócsövének számító Aamák hírügynökségen keresztül reklámozta magát a merénylet elkövetőjeként. Az Aamák jelentése szerint a merénylet a brit és svéd szervezetek, illetve afgán kormányzati intézmények ellen irányult. A dzsihadisták állításai szerint négy elkövető volt, köztük a pokolgéppel megrakott járművet vezető Omár as-Sinvári.

Az iszlamisták hozzátették közleményükben, hogy a Save the Childrent a "keresztes ENSZ-hez" tartozó szervezetnek tartják, amelynek célja a nők oktatása és a muszlimok keresztény vallásra térítése.

A Save the Childrent az Egyesült Királyságban alapították, továbbá a megtámadott épület közelében van egy svéd segélyszervezet irodája, illetve az afgán nőügyi hivatal is.