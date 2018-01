Kína cáfolta az afganisztáni katonai bázis építésének tervét

Cáfolta és alaptalannak nevezte a kínai védelmi minisztérium azt az értesülést, amely szerint Kína katonai támaszpontot tervezne létesíteni Afganisztánban.

A közép-ázsiai térség történéseire összpontosító Ferghana News orosz hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Kína támaszpontot építene Afganisztán északi részén. A hírt a múlt héten átvette a The Diplomat című amerikai folyóirat, majd a kínai sajtó is.

Vu Csiang, a védelmi tárca szóvivője azt mondta, hogy Pekingnek és Kabulnak szabályos biztonsági együttműködési megállapodása van, Kína, akárcsak más országok, támogatja Afganisztán védelmét, valamint terrorellenes küzdelmét. Így a kínai bázis építéséről szóló értesülés alaptalan - tette hozzá.

Korábban Peking cáfolta azt is, hogy kínai katonai járművek járőröznének Afganisztánban.

A kommunista nagyhatalom vezetése régóta aggódik amiatt, hogy a bizonytalan afganisztáni helyzet átterjedhet Kína nyugati, Hszincsiang tartományára, ahol ujgur őslakosok élnek, illetve, ahol az elmúlt években számos, a hatóságok szerint muzulmán szélsőségesek által végrehajtott erőszakos cselekmény történt.

Kína együttműködik Pakisztánnal és az Egyesült Államokkal is, hogy béketárgyalásokkal vessenek véget a tálibok felkelésének Afganisztánban, akiket az amerikaiak vezette erők távolítottak el a hatalomból 2001-ben.

A távol-keleti nagyhatalom tavaly létesítette első külföldi támaszpontját, Dzsibutiban a Vörös-tenger stratégiai jelentőségű bejáratánál. Peking korábban cáfolta, hogy további külföldi bázisok megteremtését tervezi, az Egyesült Államok azonban arra számít, Kína következőként Pakisztánban létesítene külföldi katonai támaszpontot.