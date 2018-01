Áttörés a kisebbségi nyelvek védelmével foglalkozó ET-jelentés elfogadása

A regionális és kisebbségi nyelvek védelmével és támogatásával foglalkozó Európa tanácsi (ET) jelentés elfogadása mérföldkő az európai kisebbségi jogvédelem területén - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke Strasbourgban.

Németh elmondta, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyhetes ülésszakán kiemelt hangsúllyal szerepelt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete.

A Hoffmann Rózsa KDNP-s országgyűlési képviselő által bemutatott, kedden elfogadott jelentés további normákat vezet be a kisebbségek védelme érdekében, amelyek a remények szerint az ET által 1992-ben elfogadott Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának részévé válnak.A nyelvi karta kisebbségi jogvédelemi eszközként - amely az elmúlt 25 éves fennállása alatt is nagymértékben segítette a nyelvi jogok érvényesülését a külhoni magyarok számára - egyebek mellett a helyi második hivatalos nyelv bevezetése által a sűrűn lakott magyar terülteken, további fontos előrelépés lehet a kisebbségi nyelvhasználat elősegítésében.

A fideszes politikus közölte, hogy a tanácskozáson Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az új ukrán oktatási törvényen túlmenően egy úgynevezett etno-politikai stratégia elfogadását tervezi Kijev, amely újabb aggodalmakat kelt a kárpátaljai magyarságban.

Ezzel kapcsolatban Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára arról biztosította a magyar küldöttség tagjait, hogy a strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot tömörítő szervezet támogatja Magyarországot a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtása tekintetében.

Hangsúlyt helyeznek az ukrán oktatási törvény módosításainak átvezetésére, valamint támogatják a mielőbbi és közvetlen párbeszéd megkezdését az ukrán kormány és a kárpátaljai magyarság között.

Mindezek teljesülése szükséges ahhoz, hogy Magyarország feloldja az Ukrajna európai integrációja elé kényszerűségből emelt gátjait - tudatta Németh Zsolt.

Tájékoztatása szerint a közgyűlés ülésszakának keretében az Európa Tanács esélyegyenlőségért és a megkülönböztetésmentességért felelős bizottságának elnökévé választották Kovács Elvirát. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alelnöke, a szerb parlament képviselője az ET-bizottsági elnöki pozíciót idén és jövőben tölti be.