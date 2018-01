A hittérítő, jó apa, akinél több nőt senki nem ölt meg

71 embert ölt meg saját vallomása szerint Gary Ridgway - bár minden áldozatára nem emlékezett. Nála többet - legalábbis hivatalosan - senki sem ölt meg az Egyesült Államokban. Prostituáltakat gyilkolt, akiknek később visszajárt a holtestéhez.

Annyi nőt akartam megölni, ahányat képes voltam azok közül, akikről azt hittem, hogy prostituáltak" Ezzel kezdte tárgyalásán a beszédét a Green River-i gyilkos néven elhíresült Gary Ridgway. Seattle és környékén szedte áldozatait. Saját vallomása szerint 71 embert ölt meg. Nála több embert senki sem ölt meg hivatalosan az Egyesült Államokban. A gyilkosságokat 1982 és 1991 között követte el. Áldozatai többségében helyi prostituáltak voltak. De voltak köztük 18 évesnél is fiatalabb lányok, akik otthonról szöktek meg. Ahogy olyan nők is, akik agresszív férjük elől menekültek.

A Green River-i gyilkos

A nevet a sajtó adta Ridgwaynek, aki a Green folyó partján és annak környékén hagyta első öt áldozata holttestét. A nőket megfojtotta, majd olyan helyre vitte őket, ahova vissza tudott térni hozzájuk, hogy beteges szexuális játékokat űzzön a holttestekkel. Ridgway elmondása szerint azért járt vissza a testekhez, mert így kevesebb áldozatra volt szüksége. Ahogy fogalmazott, ez nem volt nekrofília, csak így egy ideig el tudtam fojtani állandó vágyaimat. 2001-ben tartóztatták le, nem sokkal az után, hogy kijött munkahelyéről a Kenworth teherautógyárból Washingtoban. Ekkor már négy olyan DNS-minta volt a nyomozók kezében, amivel vádat tudtak ellene emelni. A későbbi eljárás során is fontos szerepet játszottak ezek a minták. Mivel elvezette a rendőröket a holttestekhez, nem kapott halálbüntetést.

Ridgway Vietnámban szolgált miután elvégezte a középiskolát. Ekkor már házas volt, 19 évesen elvette gimnáziumi szerelmét Claudia Kraiget. A férfi a vietnámi szolgálat alatt vált szexuális ragadozóvá. Már a háború alatt is rendszeresen járt prostituáltakhoz. Egy nemi betegséget is elkapott, minden bizonnyal egy prostituálttól. Közben házassága tönkrement, és újból házasodott. Ebben a házasságban igen vallásos életet élt feleségével Marciával. Barátai furcsa, de barátságos embernek tartották. A hit olyan fontos volt neki, hogy Bibliával a kezében terjesztette az igét. Többek elmondás szerint még sírt is, mikor Istenről vagy Jézusról beszélt. Ridgway a vallásossága dacára sem tudott lemondani különös vonzódásáról a prostituáltakról. A nők, akik ismerték azt mondták kielégíthetetlen szexuális vágya volt.

A gyilkosságok

1980 és 1990 között legalább 71 nőt gyilkolt meg - ezt maga Ridgway vallotta be. Olyan sok áldozata volt, hogy a valós számot ő maga sem tudta. Áldozatait egy, a prostituáltak által használt Pacific Highway - ez egy nagyobb főút - mentén szedte össze. Szinte minden áldozatát a Green folyó partjára vitte, kivéve kettőt, akiket Portland környékén ölt meg. A férfi egyértelműen pszichés beteg volt, ezt a bíróságon több szakorvosi vélemény is megerősítette.

Az áldozatainak férjként, jó apaként állította be magát, aki csak egy kis szeretetre, törődésre vágyik, majd szex közben hátulról megfojtotta őket. A több ezer oldalas nyomozati anyagból kiderült, volt olyan lány, aki próbált menekülni, vagy nem azonnal halt meg.

A nyomozáshoz Ted Bundy ajánlotta fel a segítségét a nyomozóknak. Az a Ted Bundy, aki maga is legalább 30 nőt erőszakolt és gyilkolt meg. A nyomozók így egy gyilkos szemével tudták vizsgálni a másik gyilkos motivációját és személyiségét.

Bundy ötlete volt az is, hogy a gyilkos valószínűleg visszajár az áldozatokhoz, és ha ez így van, akkor csak ki kell várni annál a testnél, amit legutóbb hagyott a folyónál. Az elfogásra azonban csak több, mint egy évtizeddel Bundy kivégzése után került sor.

A hosszadalmas tárgyalássorozat után Ridgway a USP Florance supermax börtönbe került, amely Amerika egyik legjobban őrzött börtöne. Ide a legsúlyosabb gyilkosságokat elkövetők kerülnek, a társadalomra vagy épp az országra veszélyes bűnözők.