Ciprus az új Ibiza

Méltatlanul kevés figyelmet kap Ciprus ahhoz képest, hogy mennyi élményt tartogat a turisták számára. A sziget egyszerre tud alternatívát kínálni az aktív kikapcsolódást keresőknek, és azoknak is, akik csak a bulit, a napfényt és a homokos tengerpartot keresik. A kultúrsokk mindeközben pedig elkerülhetetlen, ha a szigeten járunk.

Fehér homokos tengerpart, bulinegyed – minden, ami kell

Novemberben jártunk Cipruson, habár ez már nem a főszezon, a sziget így is megmutatta számunkra, miért is érdemes ellátogatni és eltölteni ott pár napot. Legnagyobb előnye a közelsége és a remek időjárás, novemberben még nyugodtan lehet fürdeni a 24 fokos tengerben, így nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy Ciprus egész évben látogatható és biztosan mindenki megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási programot.

Korábban már írtunk arról, mivel töltheti el az idejét az, aki nem kifejezetten rajong csak a tengerpartokért, viszont nem mehetünk el amellett, hogy a sziget tengerpartjai a legszebbek közé tartoznak.

Páfosz nem csak gazdag történelme miatt érdemel szót, hanem gyönyörű tengerpartjai miatt. Az igazi, pálmafákkal teli mediterrán tengerpart mentén sorban 5 csillagos szállodák várják a turistákat. Petra To Romiounál – ahol Aphrodité született a mitológia szerint – kavicsos tengerpart vár ránk; a táj gyönyörű, de a nagyobb hullámok miatt óvatosnak kell lennünk, ha fürdeni szeretnénk. Azok a párok, akik háromszor körbeússzák párjukkal Aphrodité szikláját, a legenda szerint elnyerik az örök szerelmet és életük végéig együtt maradnak.

Ayia Napa már igazán a fiataloké, bár ez a városrész leginkább a kolostoráról híres. Mára azonban igazi üdülőváros lett, a legmenőbb szórakozóhelyeket is itt találjuk. Itt éjjel-nappal buli van, csodás homokos tengerpartja pedig elkápráztat. A város legmenőbb strandja a Nissi Beach, igazi fehérhomokos tengerparttal és a hozzá tartozó főúttal – Nissi Avenue -, ahol a bárok és a szórakozóhelyek, valamint a menő szállodák váltogatják egymást. Természetesen itt is akad bőven látnivaló, például Ayia Napa kolostor, és a hozzá tartozó miniatűr – de tényleg eszméletlen kicsi – kis templomocska, mely a legenda szerint Szűz Máriához kapcsolódik.

Limassolban ha járunk, persze ott is találunk strandot, de sokkal több programlehetőségünk is van ennél. Igazi pezsgő, fiatalos város ez, ahol természetesen az aktív kikapcsolódást sem érdemes kihagyni. A magyar Bubihoz hasonlóan pillanatokon belül bringára pattanhatunk és végigtekerhetünk a tengerpart mentén kialakított kerékpárúton. A hotelek ugyancsak a fiataloknak kedveznek, a különböző Boutique hotelekben modern kényelmes szobák, spa és remek koktélok várják a turistákat, mindez Limassol belvárosában, a parttól 15 percre. Ha tavernában vacsorázunk, az ételek mellé élő zene és tánc is vár.

Szintén kihagyhatatlan város Larnaka, a sziget egyik legrégebbi tengerparti városa. Modern, fiatalos város, gazdag történelemmel, gyönyörű sétányokkal, tengerpartokkal. Mindenképp érdemes megnézni a városban a 9. században épült Szent Lázár templomát, ami mind a mai napig Ciprus egyik leggyakrabban meglátogatott nevezetessége. A nemzetközi repülőtér közelében lévő sós tó is kedvelt látványosság, hiszen ha szerencsénk van, flamingókkal és pelikánokkal is találkozhatunk, erre tavasszal van a legnagyobb esélyünk, de nekünk novemberben is sikerült elcsípni egy-két flamingót.

A sziget egyik legszebb partszakasza Konnos Bay, ha ezt a tengerpartot választjuk, szinte biztosan nem fogunk csalódni. Ráadásul a közelben számos szépség vár ránk, például az Agioi Anargyroi kápolna. Igazi mediterrán érzés, a tenger mélykék színével pedig remek összhangba kerül a kápolna világoskék árnyalata. A kápolna mögött egy kis lépcső vezet lefelé, így lehetőség van megnézni a kápolna mögött lévő sziklabarlangot. Csak óvatosan, hiszen a hullámok itt igen erősen felcsaphatnak, könnyen elázhat a fényképezőgépünk vagy telefonunk, de a látvány még ezért is kárpótol minket.

Ciprus a szívedben

Ciprus alapból úgy lett „teremtve", hogy bármerre is járunk, leesik az állunk a természeti csodáktól, valóban olyan érzése van az embernek, hogy ezt a szigetet tényleg az istenek teremtették. Ciprus lakói őrzik is ezt a képet a szigetről, szinte minden növény, ami megterem, szorosan köthető Aphroditéhez, a szerelem istennőjéhez – a legendák szerint legalábbis. Mindehhez adódik hozzá az ember által alkotta kincsek, az ókori maradványoktól egészen napjainkig. A szigeten számos UNESCO világörökség részét képező, vagy éppen arra javasolt helyszínbe is belefuthat az ember.

A lakosság kifejezetten ügyel a környezetvédelemre. A legtöbb épület tetejére napelemes rendszereket építettek, valamint a víz használatában is nagyon tudatosak. A házak tetején víztartályokat láthatunk, melyek esztétikailag talán nem a legszebbek, de hasznos célt szolgálnak. Cipruson ugyanis az ivóvíz korlátozott, ezek a tartályok szolgáltatják a háztartásoknak a vizet, melyet hetente bizonyos napokon töltenek fel. A turistáknak azonban nincs okuk aggodalomra, hiszen a szállodákban ezt egyáltalán nem lehet érzékelni, teljesen ugyanúgy működnek a hotelek, mint Európa bármely más részén.

Ciprus összességében egy nagyon kellemes, nagyon barátságos, nagyon szép sziget, és szerencsénkre igen közel is van. a sziget több városába is indulnak járatok, így még több lehetőségünk van felfedezni a szigetet. Az emberek nagyon kedvesek és még a falvakban is igen jól beszélnek angolul, de akkor is jól járunk, ha németül, vagy oroszul beszélünk, ugyanis ezeken a nyelveken is szinte minden ki van írva. Ha Ciprust választjuk a nyaralásunk következő célpontjának, egészen biztosan nem fogunk csalódni.