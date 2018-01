Allah Akbart üvöltött a migráns és összevágott két embert, mégis kiengedték

2017 júniusában falunapot tartottak a békés francia mezőgazdasági településen, Laroque-Timbaut-ban. Két férfi nem ment el az ünnepségre, hanem sötétesédig, este 9 óráig aratott. Ahogy Yves Boussuge elmesélte, egyszer csak annyit hallott, hogy valaki Allah Akbart rikácsol, hirtelen a semmiből előugrik egy arab férfi és egy nagy késsel össze-vissza szurkálja. A kiabálásra odafutott egy másik földműves, őt is megvágta, majd elmenekült. Nemsokára elfogták, kiderült, egy Kamal Belbakkal nevű migráns volt a terrorista.

Igen, terrorista, hiszen nemsokára azt is tudni lehetett, hogy Kamal Belbakkal úgynevezett S-kartonnal rendelkezik. Azaz, olyan személy, mint aki veszélyes a közrendre. Ugyanis dzsihadista videókat terjesztett, terrortámadásokat népszerűsített. Emiatt korábban le is tartóztatták, majd megúszta annyival, hogy este 8 után nem mehet az utcára.

A földműveseket este 9-kor támadta meg, akkor, amikor tehát már nem is mászkálhatott volna szabadon a faluban. Ráadásul Allah Akbart ordibált, elég egyértelmű egy laikus számára is, hogy terrorakció volt. Yves Boussuge pedig súlyosan megsérült, sokáig kórházban volt. Még Kamal Belbakkal ügyvédje számára is nyilvánvaló volt, hogy terroristát véd.

A bíróság viszont - nem tudni, miért - átminősítette az esetet. Így csak maximum 5 évre lehet börtönbe zárni. Ez a kitétel azért fontos, mert ha 5 évnél kevesebb büntetés vár valakire, akkor Franciaországban legfeljebb négy hónapig lehet előzetes letartóztatásban. És ez az idő lejárt, így kiengedték.

Hogy mennyire váratlan és abszurd a bíróság döntése, mutatja, hogy a terrorista saját ügyvédje is meglepődött. Kiderült, nem is tudta, hogy kiengedték a migránst. Annyit mondott, hogy örül, hogy így már nem egy terroristát véd.

Yves Boussuge és az egész falu most fél. Az áldozat azt mondta, hogy felháborította az ítélet, ő maga retteg, de félti a családját is, mert ahogy fogalmazott, ő pontosan tudja, hogy a most szabadon engedett migráns mire képes.