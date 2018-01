Oroszország szerint Észak-Korea hadüzenetként értelmezné az olajembargót

Észak-Korea hadüzenetként tekint majd arra, ha teljes olajembargót vezetnek be ellene – jelentette ki Alekszandr Macegora, Oroszország phenjani nagykövete a RIA Novosztyi hírügynökség által szerdán közölt interjújában.

Macegora emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) legutóbbi határozata értelmében Kína vezetéken mintegy 540 ezer tonna nyersolajat szállíthat Észak-Koreának, amely további 60 ezer tonna olajterméket szerezhet be külföldről.

"Hatvanezer tonna olajtermék egy 25 millió lakosú ország számára csak egy csepp, amelyet nem szabad tovább csökkenteni" – mondta, rámutatva, hogy az országban már most is komoly, egyebek között humanitárius természetű problémákhoz vezető üzemanyaghiány van.

Hangsúlyozta, hogy az olajszállítás teljes leállítása egyet jelentene a blokáddal, amit Phenjan, ahogy azt többször is közölte, hadüzenetként értelmezne, annak minden velejárójával egyetemben.

Macegora alaptalannak nevezte az amerikai vádat, miszerint Oroszország megsérti a BT vonatkozó határozatait azzal, hogy rendelkezésre bocsátja kikötőit az észak-koreai szénexport számára. A Phenjannal szemben egyoldalúan bevezetett amerikai szankciók olyan feszült helyzetet teremtettek, hogy aligha kockáztatná meg bárki is, hogy illegális üzleti kapcsolatba lépjen Észak-Koreával. Emellett Oroszországnak, amely maga is szénexportőr, nem is érné meg, hogy a konkurensét támogassa.

A nagykövet felhívta a figyelmet arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök elrendelte az Észak-Koreával folytatott kereskedelem szigorú ellenőrzését, amely szerinte kizárja a szankciók megszegését. Washington többször is adott át adatokat Moszkvának orosz kikötőkben megforduló hajókról, ám azok vagy nem is fordultak meg az említett helyeken, vagy az általuk szállított rakománynak nem volt köze Észak-Koreához.

Macegora szerint az amerikaiak a szankciókkal ki akarják véreztetni Észak-Koreát.

Az orosz nagykövetnek nincs tudomása arról, hogy Ukrajna bármikor is támogatta volna az észak-koreai rakétahajtóművek kidolgozását. A misszióvezető rámutatott, szakértők szerint rakétáinak legújabb változatait Phenjan önerőből fejlesztette ki.

A diplomata kifejezte reményét, hogy Észak-Korea az idén nem végez újabb rakétakísérleteket. Ezt azzal a megfigyelésével támasztotta alá, hogy Kim a kísérleteket személyesen szokta bejelenteni.

Emlékeztetett: amíg a kommunista állam vezetője a tavalyi újévi beszédében világosan kijelentette, hogy Észak-Korea befejezi az interkontinentális rakéta kipróbálásának előkészületeit, addig az idei üdvözletében ilyesmiről nem tett említést.

A nagykövet beszámolója szerint nem történtek előkészületek arra, hogy Kim Dzsong Un a szovjet-észak-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének idén esedékes 70. évfordulója alkalmából Moszkvába látogasson.