Libanon megvédi tengeri határait az Izraellel szemben

Libanon minden rendelkezésre álló eszközzel megvédi Földközi-tengeri határait az "izraeli agresszióval" szemben a gáz- és olajlelőhelyek miatt kialakult vitában – jelentette be szerdán Cesar Abi Csalil libanoni energiaügyi miniszter.

Az újabb izraeli-libanoni viszály háttérben a két állam vitatott határtérségben fekvő tengeri gáz- és olajlelőhelyek állnak. A bejrúti vezetés nemzetközi tendert írt ki a nyersanyagok kiaknázására, ami éles bírálatokat váltott ki izraeli részről.

Avigdor Liberman izraeli védelmi miniszter szerdán "nagyon provokatívnak" nevezte a tendert, amelyet szerinte Libanon olyan területeken fekvő ásványkincsekre írt ki, amelyek Izraelhez tartoznak.

Szaad Haríri libanoni miniszterelnök reagálásában "égbekiáltó provokációként" utasította vissza Liberman kijelentéseit. Mint mondta: az izraeli tárcavezető állítása formailag és tartalmilag is helytelen.

A Libanon tavaly engedélyt adott a francia Total, az olasz ENI és az orosz Novatek energiaipari cégek konzorciumának egyes határ menti gáz- és olajlelőhelyek kiaknázására. Köztük van a Blokk-9 nevű is, amelyet Izrael részben magának követel. Összesen mintegy 800 négyzetkilométer vízterület vitatott a két ország között.

A bejrúti hatóságok szerint a kiaknázás tengeri fúrásokkal 2019-ben kezdődne. Egy nagyobb lelőhely Libanon tengeri határán csak fokozhatja a feszültségeket Izraellel, amely saját maga is gázlelőhelyek kiaknázásán van, köztük a Tamar nevűben már folyik a termelés, míg a nagyobb Leviatán jövőre kezdi meg működését.

Liberman a nap folyamán az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetében mondott beszédében egyúttal figyelmeztetett: amennyiben újabb háborúra kerülne sor, Libanon nagy árat fog fizetni azért, hogy Irán egyre nagyobb befolyást szerez az országban. A védelmi miniszter szerint a Hezbollah radikális síita szervezet beáldozta Libanon nemzeti érdekeit azzal, hogy teljesen alávetette magát Iránnak. Hozzátette: ennek következményeként egész Libanon szabad préda lehet egy jövőbeli konfliktusban. A libanoni hadsereget is támadni fogják, s amennyiben "a tel-avivi lakosoknak óvóhelyekre kell húzódniuk, Bejrút egésze is erre kényszerül majd". A legutóbbi, 2006-os háborúban a libanoni fegyveres erők nem avatkoztak be a Hezbollah és az izraeli hadsereg összecsapásaiba.

A zsidó állam az utóbbi időben arra figyelmeztet, hogy Irán "hatalmas rakétakilövő bázissá" akarja alakítani Libanont. A héten a hadsereg szóvivője ennek kapcsán úgy fogalmazott: felkészültek minden eshetőségre.